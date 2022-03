Kylie Jenner cambia el nombre a su hijo un mes después de su nacimiento

Kylie Jenner ha anunciado que su hijo ya no se llama Wolf. Un mes después de dar a luz, la hermana menor de las Kardashian ha decidido dejar de llamarle con ese nombre y así se lo ha hecho saber a sus seguidores. "FYI: El nombre de nuestro hijo ya no es Wolf. Realmente no sentíamos que fuera él. Solo quería compartirlo porque sigo viendo a Wolf en todas partes", ha compartido en sus stories. Kylie Jenner dio la bienvenida a su segundo hijo junto a Travis Scott el pasado 2 de febrero, un niño del que no trascendió su nombre hasta el 11 de febrero, que desvelaron que el pequeño se llamaría Wolf Webster. Su certificado de nacimiento entonces reveló que su segundo nombre es Jacques, en honor al nombre real de su padre, Travis Scott.

-Kylie Jenner habla de lo duro que está siendo su postparto

La pareja no ha dado más detalles en cuanto al nombre de su segundo hijo, pero sí ha compartido un vídeo titulado A nuestro hijo, en el que vemos cómo han vivido este segundo embarazo junto a su otra hija, Stormi Webster, de cuatro años, y los cariñosos mensajes de sus familiares antes del nacimiento del bebé. "A mi nuevo nieto, a quien no puedo esperar más a que nazca, pienso en ti todos los días y estoy muy emocionada de conocerte y darte la bienvenida a la familia. Ya te amo. Estás entrando en la familia más increíble, muchos primos, y vas a tener la mejor vida, porque tienes los mejores padres y la mejor familia. Te amo", señaló la madre de Kylie, Kris Jenner.

Kim Kardashian también se unió a los cariñosos comentarios. "Soy la tía Kiki y Northie y solo quiero que sepas que te queremos mucho. Te tenemos de por vida. Tu familia de por vida", señala Kim Kardashian. "Rezo para que ames a la familia en la que naciste porque somos muy especiales. Te amamos y estamos ansiosos por conocerte", añade la protagonista de Keeping Up with the Kardashians . El vídeo concluye con el nacimiento del bebé, en el que está presente también su madre, y la reacción de sus felices papás al verle. Un conmovedor vídeo en el que de momento no hemos podido verle la carita al recién nacido, pero sí se escucha su primer llanto en medio de la alegría de la familia ante tan feliz acontecimiento.

A sus veinticinco años, Kylie va camino de cumplir su sueño de formar una familia numerosa. En abril de 2020, en el programa en la serie #DoYourPart, expresó su deseo de tener siete hijos en el futuro. Fue el pasado mes de septiembre, después de semanas de especulaciones y de intentar ocultar su tripita colgando imágenes estratégicamente sacadas, cuando la estrella de Keeping Up With The Kardashians confirmaba su embarazo, apenas unos meses después de que la pareja se hubiera dado una segunda oportunidad. Kylie y Scott rompieron su relación un año después del nacimiento de su hija, Stormi, pero siempre dejaron una puerta abierta a su reconciliación y, después de dos años, decidieron volver juntos. De acuerdo a una entrevista concedida a la revista W Magazine, los padres de Stormi y Wolf, no son pareja oficialmente, sino una "familia moderna".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.