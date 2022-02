Kylie Jenner da la bienvenida a su segundo hijo y comparte la primera foto de su bebé

¡La familia Kardashian crece! Kylie Jenner ha dado la bienvenida a su segundo hijo junto a Travis Scott el pasado 2 de febrero. Un representante de la feliz mamá ha confirmado, en declaraciones a la revista People, que se trata de un niño, aunque de momento no ha trascendido su nombre. La pequeña del clan Kardashian ha anunciado la llegada de su bebé con una preciosa imagen en blanco y negro de su mano cogida a la del recién nacido y la fecha de su nacimiento, 2/2/22. El pequeño ha venido al mundo un día después del cuarto cumpleaños de la otra hija de la pareja, Stormi, que nació el 1 de febrero de 2018, y se ha convertido en hermana mayor.

Jenner ha compartido su dicha y algunos de los centros florales que recibió para celebrar el nacimiento de su bebé, incluido el de su hermana Kim Kardashian y sus cuatro hijos. "Felicidades Travis, Kylie y Stormi!", se podía leer en una de las tarjetas junto a un centro de rosas de color morado: "Estamos muy emocionados y te queremos mucho. Kim, North, Saint, Chicago y Psalm XOXO".

A sus veinticuatro años, Kylie va camino de cumplir su sueño de formar una familia numerosa. En abril de 2020, en el programa en la serie #DoYourPart, expresó su deseo de tener siete hijos "en el futuro". Fue el pasado mes de septiembre, después de semanas de especulaciones y de intentar ocultar su embarazo colgando imágenes estratégicamente sacadas, cuando la estrella de Keeping Up With The Kardashians confirmaba la noticia, apenas unos meses después de que la pareja se hubiera dado una segunda oportunidad. Kylie y Scott rompieron su relación un año después del nacimiento de su hija, Stormi, pero siempre dejaron una puerta abierta a su reconciliación y, después de dos años, decidieron volver juntos.

El nacimiento del bebé llega en un momento complicado para Travis Scott a causa de la tragedia ocurrida en Houston durante uno de sus conciertos. Mientras el rapero actuaba sobre el escenario, una avalancha de gente en el público provocó al menos ocho muertos (tenían entre 14 y 27 años) y decenas de heridos. La influencer, que estuvo con su pequeña Stormi y su hermana Kendall, no resultaron heridas, pero sí conmocionada por lo ocurrido tal y como ella misma indicó. "Mis pensamientos y oraciones están con todos los que perdieron la vida, resultaron heridos o afectados de alguna manera por los eventos de ayer. Y también por Travis, quien sé que se preocupa profundamente por sus fans de Houston", señalo la empresaria, que tiene su propia línea de cosméticos. En su comunicado, compartido en sus perfiles públicos, trasladó sus condolencias a todas las personas que perdieron a un ser querido en este festival y deseó una pronta recuperación a los que aún estaban en el hospital: "Envío mi más sentido pésame a todas las familias durante este momento difícil y estaré orando por la curación de todos los que se han visto afectados".

