El lado más personal de Kenneth Branagh, un actor que ha hecho historia en los Oscar

Kenneth Branagh no solo es uno de los actores y directores más aclamados y galardonados de su país. Gracias a su película Belfast, ahora ha pasado también a la historia de los premios Oscar. Con las tres candidaturas de este largometraje -Mejor película, Mejor dirección y Mejor guion original-, Kenneth acumula a lo largo de su carrera un total de ocho nominaciones en siete categorías diferentes, algo que no había ocurrido hasta ahora. Un logro que ha alcanzado tras una dilatada trayectoria profesional que comenzó cuando era muy joven. Además de protagonizar incontables historias de amor en la pantalla, Keneth también ha vivido unas cuantas en la vida real, algunas muy sonadas, como su matrimonio con Emma Thompson o su romance con Helena Bonham Carter. Dale al play y no te lo pierdas.

