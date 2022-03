Alec Baldwin quiere terminar el rodaje de 'Rust' tras la muerte de la directora de fotografía

Alec Baldwin vuelve a ser noticia por Rust. No cabe duda de que el western se ha convertido en la peor pesadilla para el protagonista de Nuremberg tras la muerte por accidente de Halyna Hutchins, víctima de un disparo que el actor realizó cuando pensaba que la pistola no estaba cargada. Sin embargo, eso no ha impedido que quiera volver al set de rodaje para acabar el filme y cumplir así con dos objetivos. Por una parte, rendir un último homenaje al trabajo de la fallecida, y, por otro lado, donar a sus seres queridos la totalidad del dinero que se vaya a recaudar mientras el largo esté en taquilla, ya que tras su muerte, la directora de fotografía ha dejado atrás a un niño de tan solo nueve años de edad con el que el intérprete quiere solidarizarse a través de esta acción.

Dicha decisión de Alec Baldwin se ha conocido mientras el intérprete se encuentra defendiéndose de una demanda por homicidio imprudente interpuesta por la familia de la directora de fotografía. Unas acusaciones que no han sentado nada bien al intérprete y a las que ha querido contestar. Según las declaraciones que The New York Times ha podido obtener del equipo legal de Alec Baldwin, el actor justifica que su función era simplemente seguir las indicaciones que le estaba dando la propia Halyna Hutchins, ya que fue fue ella quien le instó a apuntar y apretar el gatillo de la pistola, que, desgraciadamente, estaba cargada con munición real y terminaría acabando con su vida. Igualmente, ante esta demanda, ha querido escudarse en una cláusula de su contrato de trabajo que lo exime de cualquier responsabilidad financiera.

En estos duros momentos, el ganador del Globo de Oro encuentra consuelo en su familia y su mujer, Hilaria Baldwin, que no dudó ni tan solo un segundo en brindarle su apoyo de manera pública tras la difusión viral de las imágenes de su esposo en los que se podía intuir su estado de shock por lo sucedido. "Estoy aquí, te quiero y te cuidaré", declaraba la instructora de yoga a través de un comunicado, donde se veía más que nunca la unión de la pareja. Igualmente, en ese mismo comunicado instaba a los medios de comunicación a respetar el dolor del intérprete. "Necesita espacio para que yo me ocupe de él y de su salud mental. Es algo terrible lo que pasó y se siente fatal". De la misma manera, los seis hijos que tienen en común la pareja, se han convertido en el refugio que tanto necesitaba el actor para huir del foco mediático en la que es su época personal más complicada.

Al mismo tiempo, otros de sus compañeros de la industria del cine, como George Clooney, también han querido mostrar su solidaridad y comprensión ante lo sucedido, ya que no se trata del primer fallecimiento de este tipo dentro de la industria cinematográfica, que cuenta con sus propias leyendas negras, como la del jóven Brandon Lee, y que vuelve a reabrir el debate sobre el uso de armas, de las que, por cierto, Alec Baldwin es un gran detractor.

