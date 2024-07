Las conmovedoras imágenes de Alec Baldwin roto de emoción y abrazado a su mujer como un niño tras anularse el juicio por la muerte de Halyna Hutchins

La pesadilla ha terminado para Alec Baldwin. El caso que pesaba contra él por homicidio involuntario de la directora de fotografía Halyna Hutchins después de que al actor se le disparase un arma en un set de rodaje ha sido desestimado definitivamente, es decir, no es posible reabrirlo de nuevo. La decisión de la Jueza que dictó en la sala judicial ha hecho que el protagonista de Infiltrados se derrumbe el lágrimas de alivio fundiéndose en un prolongado abrazo con su mujer, Hilaria, que tampoco podía contener la emoción y que no ha dejado de sostenerle ni un solo momento.

© GTRES

© GTRES

La magistrada ha decidido anular el proceso que comenzó en Nuevo México el pasado 9 de julio después de la que Fiscalía ocultase pruebas clave para el esclarecimiento de los hechos y que hubieran servido para determinar como llegaron las balas al set de rodaje. "El descubrimiento tardío de esta prueba durante el juicio ha impedido el uso efectivo de la misma de tal manera que ha impactado la equidad fundamental del proceso", ha determinado la magistrada Mary Marlowe Sommer. Por su parte, la fiscal Kari Morrisey ha asegurado que no presentó esas pruebas durante meses porque le parecía que no coincidían con las balas reales del set de Rust, la película que rodaban cuando tuvo lugar la tragedia.

Baldwin se enfrentaba a un máximo de 18 meses de prisión y una multa de miles de dólares de ser declarado culpable de los hechos ocurridos en octubre de 2021 cuando ensayaba una escena en una antigua iglesia del rancho Bonanza Creek, ubicado en las afueras de Santa Fe, Nuevo México. El actor sostenía una pistola estilo Colt apuntando hacia Hutchins . El arma se disparó y el proyectil mató en el acto a la directora de fotografía e hirió a Souza, el director de la producción. En estos tres años Baldwin ha negado su responsabilidad en lo sucedido, mostrándose muy afectado por el trágico suceso.

© GTRES

© GTRES

La familia de la fallecida demandó inicialmente a Baldwin, aunque meses después llegaron a un acuerdo y se retiraron los cargos. Sin embargo, en enero de 2023 se acusó de nuevo al intérprete de dos cargos de homicidio involuntario, que se desestimaron. El caso se reabrió un año después, a principios de 2024, en un juicio con jurado popular que se preveía breve. La Jueza ha vuelto a desestimar el caso, pero esta vez no es posible la apertura de un nuevo juicio basado en la misma acusación. De ahí las lágrimas de Alec e Hilaria Baldwin que han visto el fin de su particular via crucis.

En estos últimos meses, Alec ha finalizado el rodaje de la película que se vio envuelta en esta terrible controversia y ha continuado su rutina con su esposa y los siete hijos que tienen juntos. Es precisamente con ellos con quienes ha emprendido un nuevo proyecto: grabar un reality sobre la vida y el día a día de su numerosa familia que se titula The Baldwins y cuya fecha de estreno está prevista para 2025.