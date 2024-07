Arranca el juicio por homicidio involuntario contra Alec Baldwin por la muerte de su compañera en la película 'Rust'

Se sentará finalmente en el banquillo de los acusados en el condado de Santa Fe (Nuevo México). Alec Baldwin se enfrenta a partir de este 9 de julio al juicio por el homicidio involuntario de Halyna Hutchins, la directora de fotografía del western Rust, que murió en 2021 por el disparo del arma que él empuñaba durante el rodaje. A pesar de que los cargos presentados contra el actor tras lo sucedido quedaron desestimados por el tribunal y después de que el artista llegara a un acuerdo con la familia de la fallecida, el caso se reabrió a principios de este año y llega ahora a juicio. El actor se enfrenta a un máximo de 18 meses de prisión y una multa de miles de dólares en el caso de que sea declarado culpable por lo sucedido. En estos tres años Baldwin ha negado su responsabilidad en lo sucedido, mostrándose muy afectado por el trágico suceso. Recordamos lo que ha ocurrido y por qué de nuevo el artista está en el punto de mira de la justicia.

En octubre de 2021 cuando el actor ensayaba una escena en una antigua iglesia del rancho Bonanza Creek, ubicado en las afueras de Santa Fe, Nuevo México. Baldwin sostenía una pistola estilo Colt que apuntó hacia la directora de fotografía de Rust. En ese momento, el arma se disparó e impactó una bala contra Halyna. El proyectil mató en el acto a Hutchins e hirió a Souza, el director de la producción, que observaba la escena desde detrás de la directora de fotografía. Se suponía que el arma era de fogueo, pero inexplicablemente estaba cargada con munición real lo que derivó en esta terrible muerte y generó consecuencias devastadoras para el elenco y el equipo de producción.

En manos de un jurado popular

Baldwin defendió entonces su inocencia, recalcando que no quería apretar el gatillo y asegurando que no deberían haberle dado un arma cargada que no fuera de fogueo. El actor culpó directamente al equipo encargado de estos elemento, que estaba encabezado por Hannah Gutiérrez. Ella ya se enfrentó a un juicio en el que fue declarada culpable de homicidio imprudente por un tribunal en Nuevo México en el mes de abril de 2024 y tendrá que cumplir una pena de 18 meses de prisión por la muerte de la directora de fotografía. Ella tenía la responsabilidad de manejar las armas en el set y, por error, cargó el revólver con munición real. El asistente de dirección, David Halls, que era la última persona en revisar el arma antes de entregársela al protagonista, se declaró culpable y fue condenado a seis meses de libertad condicional.

La familia de la fallecida demandó inicialmente al actor, aunque meses después llegaron a un acuerdo y se retiraron los cargos. En enero de 2023 se acusó de nuevo al intérprete de dos cargos de homicidio involuntario, pero se desestimaron. Un año después, a principios de 2024, el caso vuelve a reactivarse y las autoridades sitúan de nuevo a Baldwin como acusado de homicidio involuntario. En este caso el actor se enfrentará a la decisión de un jurado popular, un proceso que se prevé rápido pues parece que durará unas dos semanas.

En estos últimos meses, Alec ha finalizado el rodaje de la película que se vio envuelta en esta terrible controversia y ha continuado su rutina con su numerosa familia. Es precisamente con ellos con quienes ha emprendido un nuevo proyecto: grabar un reality sobre la vida y el día a día de la familia (con su esposa y sus siete hijos) que se titula The Baldwins y cuya fecha de estreno está prevista para 2025.