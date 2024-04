El alegato entre lágrimas de la armera de 'Rust', la película de Alec Baldwin, antes de ser condenada a prisión

La armera de la película Rust, Hannah Gutiérrez-Reed, ha sido condenada a 18 meses de prisión por la muerte de la directora de fotografía del filme, Halyna Hutchins. Tras ser declarada culpable de homicidio imprudente por un tribunal de Nuevo Mexico, cumplirá su condena en una cárcel de mujeres en Nuevo México. Ella fue la responsable de cargar la pistola que Alec Baldwin utilizó en el rodaje y de la que salió una bala real, en lugar de una de utilería, que causó la muerte de Hutchins el 21 de octubre de 2021 e hirió al director de la cinta, Joel Souza.

Gutierrez-Reed, que permanece en prisión desde el pasado 7 de marzo, abandonó por unas horas la cárcel para acudir a la corte de Santa Fe y conocer el veredicto. La armera, que llucía una vestimental propia de prisión, quiso leer unas palabras antes de conocer su condena y mostró sus condolencias a los afectados por la muerte de Hutchins. "Lo primero y principal es que sufro por la familia y amigos de la familia Hutchins, y así ha sido desde el día de la tragedia. Halyna ha sido y siempre será una inspiración para mí. Entiendo que su vida se fue demasiado pronto y rezo para que todos encuentren la paz".

Del mismo modo argumentó entre lágrimas que era muy "joven e ingenua" para aceptar ese trabajo -tenía 24 años cuando sucedió la tragedia- "pero me tomé mi trabajo tan en serio como pude". "A pesar de no tener el tiempo, los recursos y el personal adecuados, cuando las cosas se pusieron difíciles simplemente hice lo mejor que sabía para manejarlas". "El jurado me ha considerado en parte culpable de esta tragedia espantosa, pero eso no me convierte en un monstruo, eso me hace humana", se defendió.

El equipo de defensa de Gutiérrez-Reed solicitó su libertad condicional, pero el jurado consideró que actuó negligentemente al no comprobar la munición del revólver. La jueza Mary Marlowe Sommer al dar a conocer la condena señaló: "No te escuché asumir la responsabilidad en tu discurso. Dijiste que lo sentías, pero no que lamentas lo que hiciste". "Por tu cuenta convertiste un arma segura en un arma letal", continuó. "Si no fuera por ti, la señora Hutchins estaría viva, un esposo tendría su mujer y un niño tendría su madre".

Ella es la primera persona que ha sido juzgada y condenada por el caso. Alec Baldwin, que se declaró inocente, será juzgado el próximo 9 de julio acusado de homicidio involuntario y de ser declarado culpable puede enfrentarse a la pena de hasta 18 meses de prisión. El actor defendió su inocencia y recalcó que en ningún momento llegó a apretar el gatillo, aunque los peritos del caso han coincidido en señalar que para que el arma se disparara hubo que apretar el gatillo.

