Alec Baldwin afronta las demandas por el accidente mortal en 'Rust' refugiándose en su familia

Alec Baldwin tiene en su familia un pilar incondicional, que en la situación en la que se ha visto inmerso después del trágico accidente que costó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el rodaje de Rust a finales de octubre es fundamental. El actor decidió retirarse durante algunas semanas del foco público y trasladarse a Vermont (Nueva Inglaterra) con su mujer Hilaria y sus hijos, aunque ya se le ha visto en las últimas semanas de vuelta en Nueva York. En las imágenes que se han captado se puede ver al intérprete junto a Hilaria, empujando el cochecito de su bebé (podría ser la pequeña Lucía que tiene diez meses) con el gesto serio. El protagonista de La fuga se confesó destrozado y en shock tras lo ocurrido, dado que fue él quien realizó el disparo con el arma de atrezo que mató accidentalmente a su compañera.

Hilaria Baldwin se ha volcado en su marido. “Te amo y estoy aquí", escribió la instructora de yoga, con la que contrajo matrimonio en 2012, poco después de lo ocurrido. Además, acompañaba sus palabras de una significativa imagen en la que aparecen las manos de los dos entrelazadas. “Necesita espacio para que yo me ocupe de él y de su salud mental. Es algo terrible lo que pasó y se siente fatal” apuntaba. La pareja tiene seis hijos, Carmen, de 7 años, Rafa (5), Leo (4), Romeo (3), Eduardo (1) y la pequeña Lucía, que apenas tiene diez meses, que son el mejor bálsamo para el actor.

Juntos afrontan las consecuencias del suceso, que sigue bajo investigación aunque Baldwin que es, además de protagonista, productor de la cinta, ha sido ya demandado en dos ocasiones. El jefe de iluminación del filme, Serge Svetnoy, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por negligencia contra Alec Baldwin, así como contra el subdirector asistente, David Halls y la encargada del control de las armas, Hannah Gutierrez-Reed. Svetnoy era la persona más próxima a Hutchins en el set cuando Alec disparó y él también fue alcanzado de forma leve por el disparo, al igual que el director Joel Souza. Mamie Mitchell, la jefa de guion de la película, también ha interpuesto otra demanda señalando al actor y al equipo de producción como responsables de las "condiciones peligrosas del set", así como de haberle causado a ella daños psicológicos como consecuencia del fatal suceso.

Después del accidente mortal, Alec reclamó cambios en los rodajes asegurando que debería haber presencia policial en aquellos sets en los que se usen armas. "Cada filme o ficción que use pistolas, falsas o no, debe tener un agente en el set contratado por la producción para monitorear específicamente la seguridad", escribía en sus perfiles el intérprete de Bitelchus. Se refería además a lo sucedido George Clooney, compañero de profesión de Baldwin, que cuestionaba el hecho de que no hubieran contratado a gente con más experiencia. “¿Por qué, esta película de bajo presupuesto con productores que no han producido nada no habría contratado, para el armero, a alguien con experiencia?... Es un accidente terrible. Pero una persona de 24 años con esa poca experiencia no debería estar al frente de un departamento de armas”, se preguntó sobre Hannah Gutiérrez-Reed, la armera de Rust.

