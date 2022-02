Asraf Beno defiende a Isa Pantoja tras las duras palabras de su hermano: 'Es una vergüenza. No se puede ser así'

Las duras declaraciones de Kiko Rivera en una entrevista sobre Isa Pantoja han dinamitado de nuevo la relación entre los dos hermanos. Según Asraf Beno, su novia Isa se encuentra "destrozada" y todavía está "asimilado" todo lo ocurrido. De hecho, ha sido el propio colaborador el que ha querido salir en defensa de su novia y dar la cara por ella ante todo lo que se está viviendo. El modelo ha criticado de forma muy dura a Kiko Rivera por las declaraciones que ha realizado sobre su pareja."Es un asco de persona", ha dicho contundente en Viva la vida y añadía: "Nunca en una revista se había dicho esto, me parece terrible contar una situación tan íntima. Es una vergüenza. No se puede ser así".

Se cancela la participación de Kiko Rivera en 'Secret Story' por su última polémica

Asraf Beno se ha mostrado muy molesto por el ataque que le ha proferido Kiko Rivera a su novia Isa Pantoja, tras las polémicas palabras sobre uno de los episodios en la infancia de su hermana: "No me han gustado las declaraciones, no me las esperaba", comentaba el colaborador. "No sabía que era esa clase de persona. Pero más me duele por mi chica", decía enfadado el novio de Isa Pantoja. Pero Asraf no se ha quedado ahí y ha cargado aún más contra el DJ: "Me parece un asco de persona. Le diría que se vaya a un psicólogo, que se trate, que deja mucho que desear como persona, le diría muchas cosas", decía en el plató del programa la pareja de Isa Pantoja. Además, el modelo ha asegurado que Kiko Rivera "sólo quiere dinerito y dinerito, juega con cosas con las que no debería jugar por lo que me cuenta Isa, y por querer no quiere a nadie. No tiene dos dedos de frente, no tiene cabeza, se creerá que tiene razón y todo, el tío. Se creerá que le tenemos que dar un premio". Y no solo eso, sino que la pareja de Isa Pantoja ha dicho que Kiko "miente mucho" y que es un "fantasma", respecto a todo lo que ha dicho sobre su hermana, dejando claro que no entendía "cómo una persona de 40 años es así".

Isa Pantoja duda del perdón que le ha pedido su hermano Kiko

El novio de Isa Pantoja ha explicado cómo estaba la hermana del artista, después de esas declaraciones: "Está fatal. Ahora está un poquito mejor, pero en principio lo pasó muy mal. Viendo el titular se derrumbó, estuvo en la habitación llorando. Estaba que no se lo creía. No tiene explicación. Es que no tiene solución aunque le envíes un mensaje", lamentaba Asraf Beno, añadiendo que le parecía "como persona súper mal". El cuñado La pareja de la hermana de Kiko Rivera ha expresado todos sus sentimientos sobre el artista y ha afirmado que la persona que le importa era su novia, no él: "A mí no me preocupa porque gracias a Dios no es mi familia", confesaba el colaborador. También ha dado su opinión respecto a las disculpas que ha pedido el marido de Irene Rosales tras las declaraciones: "Se nota que miente, mira la sonrisilla. ¿Se cree que somos tontos? Chaval, que la has cagado, no sé quién te asesora. Echa la culpa a la entrevista, siempre alguien tiene la culpa", cargaba duramente Asraf.

Kiko Rivera entra en la casa de 'Secret Story' y se pronuncia sobre la posible separación de su prima

Tanto Isa Pantoja como Asraf Beno sabían que Kiko Rivera iba a dar una entrevista, pero no se esperaban que confesara tales intimidades, por lo que para el novio de la hija de Isabel Pantoja "no hay justificación alguna" a las palabras del DJ, a pesar de haber pedido perdón. "Sabíamos que iba a entrar a Secret Story, entonces dijo mi novia, 'ahora cuando me pida disculpas no me lo voy a creer', porque ha sido después de esto (la entrevista)", confesaba Asraf. No obstante, y por lo que Isa Pantoja le ha contado a su pareja, al principio de todo ella tenía "buen recuerdo de la relación con su hermano". Sin embargo, con las declaraciones del artista deja una relación completamente rota entre Kiko Rivera e Isa Pantoja.

Irene Rosales opina tras la polémica

Por otro lado, Irene Rosales también ha intervenido en directo durante el programa para dar su opinión y hablar sobre las polémicas declaraciones de su marido. Aunque quería mantenerse al marge, ha reconocido que Kiko Rivera no lo ha hecho bien: "A mí obviamente no me ha parecido bien. Él ha cometido el fallo de contar eso públicamente, ha pedido disculpas. Creo que no hay que machacarlo como se le está machacando con ciertas palabras y con ciertos adjetivos. Yo creo que se puede opinar de la portada, pero no hay que lapidar a una persona", ha dicho la mujer del DJ. No obstante, ha asegurado que "lo que le tenga que decir (a Kiko Rivera), lo hago en privado", zanjando así el tema.

