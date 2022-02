Kiko Rivera se arrepiente de las palabras contra Isa: 'No han salido las cosas como yo pretendía'

La vida de Kiko Rivera ha sido una montaña rusa en estos días, después de que se publicara una entrevista en la que vertía durísimas palabras contra Isa Pantoja, a quien aseguraba que ya no consideraba su hermana. Este viernes ha asegurado en una llamada telefónica con Sálvame que se arrepiente de lo que dijo, porque no quiso que sonara de esa manera y se está enfrentando a multitud de mensajes y llamadas en las que le reprochan lo que ha hecho. "En estos momentos estoy fastidiado porque no han salido las cosas como yo pretendía que saliesen", ha comentado el artista sobre sus declaraciones, admitiendo que se ha equivocado en las formas, pero alegando que los sentimientos que expresa siguen existiendo.

"La mente te traiciona y me siento muy mal por ello", ha asegurado, explicando que su idea al realizar esta entrevista no era hablar sobre su familia, pero que se le hicieron preguntas que le fueron encendiendo hasta el punto de hablar de esta manera sobre Isa Pantoja y su madre, Isabel. "Quizás por esos nervios, por esa calentura en ese momento, yo no lo quiero contar atacando", ha respondido, justificándose. Kiko Rivera ha pedido perdón a su hermana, su madre y su familia de manera pública por las maneras en las que se ha referido a ellos, así como a Belén Esteban, que estaba presente en el plató y a quien también nombra en la publicación.

"Es un daño quizás irreparable a mi hermana", ha admitido Kiko Rivera, que además ha contado que no ha sufrido ninguna recaída en sus adicciones pero que sí está en tratamiento psicológico. "Estoy yendo al psiquiatra y al psicólogo. Lo primero que me dijeron fue que me alejara de mi familia porque no me hacían bien", ha revelado el músico con rotundidad. "En estos meses atrás no es que haya pasado mi mejor momento, familiarmente hablando, pues la mente te juega malas pasadas. Es difícil darse cuenta de que no tienes la razón", ha añadido el artista.

Las repercusiones a sus palabras han pasado por la cancelación de su aparición en Secret Story, pero también ha recibido la respuesta de las redes sociales, donde hasta sus propios seguidores han criticado sus comentarios. El jueves, Isa Pantoja desvelaba en Ya son las ocho que su hermano le había mandado un mensaje para disculparse por las duras palabras de la entrevista: "No sé si su perdón es por haber contado ciertas cosas o por la presión", comentaba la hija de Isabel Pantoja, añadiendo que no entendía por qué ahora su hermano da marcha atrás. "Es la vez que más lejos ha llegado. Yo podría decir muchas cosas para contestarle, pero esto que ha contado me ha dejado tan mal que no tengo ni ganas de responder, pero no es por cobardía ni por que no pueda enfrentarme a mi hermano. Esto me ha anulado un poco y no tengo fuerzas", añadía la colaboradora televisiva.

