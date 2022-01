Luca Onestini y Cristina Porta se sinceran sobre sus planes de futuro juntos tras 'Secret Story'

La primera edición de Secret Story ha terminado con Luca Onestini como ganador y con Cristina Porta como finalista, aunque si hay algo que los concursantes han valorado más allá de cualquier premio es el romance que ha surgido entre ellos en el reality. Pese a que su historia de amor nació y creció entre polémicas, Luca Onestini y Cristina Porta han reaparecido tras el fin del programa muy felices y manifestando sus ganas de apostar por la relación, incluso frente a la distancia. La pareja también ha explicado cómo afronta esta nueva etapa fuera de 'La casa de los secretos' y qué planes tienen para su futuro en común.

Secret Story finalizó a las puertas de la Navidad y, precisamente por este motivo, Cristina Porta ha explicado en el último debate del programa que han tenido que "dividirse" y que ella se marchó a celebrar la Nochebuena a Lleida con su familia, mientras el italiano hacía lo mismo rumbo a Bolonia. Sin embargo, sí que han explicado que han podido pasar los dos la velada del 23 de diciembre y la noche de Navidad, que celebraron comiendo sushi. "Ahora simplemente queremos estar juntos, el máximo tiempo posible (…) Ella ha sido lo mejor que me ha pasado tras el concurso", ha respondido tajantemente Luca Onestini cuando el presentador le preguntaba por sus intenciones próximas. De hecho, ya han confirmado que la Nochevieja sí la pasaran juntos, en Marbella y en compañía de Luis Rollán.

Entre las confesiones que la pareja hizo se encuentra un curioso detalle en torno a cómo vivieron su primera noche juntos. Después de haber permanecido los últimos tres meses en una reality de televisión, Cristina Porta ha explicado a modo de anécdota que al principio les costó hacerse a la idea de que no estaban a la vista de las cámaras: "Primero pensamos ¡espera', porque teníamos la sensación de que nos estaban grabando, pero luego dijimos 'nada, todo bien'", ha explicado la periodista entre risas.

Pese a que la distancia les separa, ya que él tiene su vida en Italia y ella en España, Luca Onestini y Cristina Porta no ven en ello un gran problema: "Vamos viviendo día por día, ahora estamos desubicados. Solo sabemos que queremos estar juntos", ha afirmado la pareja. Hasta ahora, tal y como han demostrado en su última aparición, solamente se focalizan en lo positivo y no han dudado en expresar sus sentimientos el uno por el otro: "Es un hombre que lo tiene todo. Para mí, de momento, todo bueno y está cumpliendo los requisitos", ha dicho la periodista deportiva. Una opinión que el hermano de Gianmarco Onestini comparte: "Es una bomba sexy pero lo que más me gusta es su personalidad, tiene un carácter fuerte y eso me gusta. Es simpática y cuando quiere es sensible y eso a mí me fascina", ha concluido declarando su amor de forma pública una vez más.

