Luca Onestini y Cristina Porta se reconcilian tras su gran crisis con un beso en directo

Tras una semana marcada por las continuas discusiones dentro de 'La casa de los secretos', Luca Onestini y Cristina Porta han apostado por dejar atrás los problemas y dar una nueva oportunidad a su amor. Desde que el concursante decidiera nominarse a sí mismo para salvar a la periodista, la convivencia de la pareja ha estado marcada por los reproches constantes, hasta que han tenido que verse cara a cara en 'la sala de la verdad'. Ha sido allí donde Luca Onestini y Cristina Porta se han sincerado sobre sus sentimientos y, tras mostrar una montaña rusa de emociones, han dado pie a una intensa reconciliación que han sellado con un beso en directo después de que el hermano de Gianmarco le hiciera toda una declaración de amor a la concursante.

Distantes, sin apenas mirarse a la cara y cada uno en una punta de la habitación, así comenzaba el encuentro entre Luca Onestini y Cristina Porta. Un cara a cara en el que el italiano se ha quejado reiteradamente de que la periodista "tira la toalla a la primera": "Son tres meses que siempre he estado con ella. La primera vez que la necesito, no la siento (...) Lo único que hubiera esperado era un beso, un abrazo... En esta parte soy tonto yo", ha dicho el concursante mientras que Cristina Porta, visiblemente afectada, ha insistido en que cada vez que se acerca a darle alguna muestra de cariño se siente rechazada por Luca.

Frente al silencio de Cristina Porta, que con el rostro serio ha insistido en que "no tenía nada más que decir", Luca Onestini ha comenzado a declarar su amor a la concursante como nunca antes había hecho a lo largo de Secret Story. "Te quiero y te necesito aquí a mi lado siempre. No sé cómo decírtelo. No me crees, lo grito y lo demuestro con hechos, no sé cómo decirlo. Te quiero más que a mí", ha expresado el italiano ante la mirada desconfiada de Cristina Porta, que le ha respondido mostrando sus dudas ante las palabras que acababa recibir: "Llevas toda la semana diciéndome que es una estrategia y que no te quiero Por qué me tengo que sentir juzgada toda la semana. Me lo ha dicho hoy pero a la vez me dice que su objetivo es que le echen".

Luca Onestini y Cristina Porta protagonizan un romántico beso

Ha sido entonces cuando, desde el plató, Carlos Sobera les ha propuesto acortar la distancia entre ellos, mirarse a los ojos y que se dijeran el uno al otro lo que sentían con sinceridad. Ante la postura defensiva de Cristina Porta, Luca Onestini ha vuelto a repetir a su compañera cuánto significa para ella. Tras confesarle que ha sufrido por amor en el pasado y que por ese motivo le ha costado dar un paso adelante por ella, Luca Onestini ha dicho a la periodista: "Yo te necesito y no sé cómo decírtelo más. Te quiero a mi lado como estábamos antes. tú eres la persona más importante para mí y lo sigues siendo, no me ataques, por favor (…) Y si tienes dudas de que te quiero, eres súper torpe porque yo te quiero un montón y no sé cómo decírtelo más". Ha sido entonces y cuando Cristina Porta apenas ha comenzado a responder cuando Luca Onestini le ha besado efusivamente y ambos han sellado su reconciliación de la forma más romántica. Ahora habrá que esperar para comprobar si finalmente han conseguido dejar atrás sus rencillas y triunfa el amor en Secret Story.

