Luis Rollán desvela su secreto de 'Secret Story' tras el que escondía una historia de amor

Secret Story: La casa de los secretos está llegando a su final y, tras una noche marcada por el beso entre Luca Onestini y Cristina Porta y la expulsión de Adara Molinero, llegaba el momento de destapar los pocos datos de los concursantes que aún se desconocían. Luis Rollán ha sido el último en desvelar su secreto. "Soy amante de un presentador", ha dicho el periodista. Tanto sus compañeros de reality, como Jorge Javier Vázquez desde el plató se han sorprendido porque la afirmación fuera en presente y, sin pensárselo dos veces, Luis Rollán ha revelado todo sobre su historia de amor, salvo la identidad del protagonista.

"Hace dos años y medio que terminé mi relación y a los pocos meses conocí a un chico en Barcelona. Yo no sabía quién era y él no sabía quien era yo, porque no es de España", ha comenzado a explicar ante la mirada atenta de sus compañeros. Antes de continuar, el periodista ha especificado que la palabra "amante" no es la que mejor le parece para definir su situación, puesto que el hombre con el que mantiene una relación no tiene pareja. "Tuvimos un rollo, después mantuvimos el contacto, nos volvimos a ver y en agosto fue la última vez que nos vimos", ha compartido.

Luis Rollán ha continuado su relato, pero no ha querido desvelar la identidad de esta persona especial para él, aunque sí ha dado un dato muy relevante sobre quién es: "Trabaja en televisión, en México y en Estados Unidos, pero es uruguayo". Precisamente, a partir de ese dato el concursante ha puesto sobre la mesa que el motivo para llevar este romance en secreto. "Yo le he ayudado mucho, porque en este país tenemos la suerte de ver esto con la mayor normalidad del mundo. En otras partes, dedicándose a las televisión y a las series, no está tan bien visto. Me siento muy contento por haberle ayudado, escuchado y que aceptase lo que estaba sintiendo", ha reflexionado Luis Rollán.

El resto de los concursantes presentes, que ya mantienen su número de esferas definitivamente con Julen a la cabeza, pudieron deducir por descarte que "soy amante de un presentador" pertenecía a Luis Rollán. De hecho, todos ellos ya habían resuelto sus respectivos misterios: el de Luca fue "me hice famoso el día que nací", puesto que fue el primer niño nacido en Italia en 1993; el de Sandra Pica, "en la infancia me llamaban bola de sebo con patas"; el secreto de Julen, de los primeros en ser descubiertos, "tengo una anomalía física a la que llamo 'The warrior dolphin'"; y, Jesús y Dani de Gemerliers explicaron que el suyo es "heredaré un marquesado".

Entre los últimos misterios que La casa de los secretos ha resulto y que también está relacionado con la vida sentimental de los participantes, se encuentra el de Cynthia Martínez. La modelo explicó que había tenido una relación con un futbolista del Real Madrid. "Hace ya bastantes años, tendría 25 ó 26 años. Fue aquí en Madrid, una relación de dos o tres meses", contó en el plató. Ella tampoco quiso hacer pública la identidad del deportista, lo único que especificó es que no se trataba de Cristiano Ronaldo y que el nombre del jugador empieza por la letra 'A'.

