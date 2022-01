Cristina Porta cuenta cuál ha sido su peor momento dentro de 'Secret Story'

Cristina Porta ya es finalista de Secret Story, pero su camino no ha sido nada fácil. La periodista deportiva, que tiene una relación con Luca Onestini que va viento en popa a toda la vela, ha confesado a su novio cuál ha sido su peor momento dentro de la casa de los secretos. Aunque la pareja continúa conociéndose y queriéndose cada día más, hace unas semanas tuvieron una gran crisis entre ellos que provocó que llegaran los reproches, las discusiones y un intercambio de palabras no muy bonitas. Todo por una nominación en la que tuvieron que decidir quién salía a la palestra y quién se quedaba inmune, un momento en el que la concursante tuvo una reacción que no gustó nada a su compañero. Fue entonces cuando el hermano de su pareja, Gianmarco, mandó un mensaje demoledor a su cuñada que no le hizo sentir nada bien. "Lo que más me preocupa es la discusión que viví contigo, no me gustó verte a ti así. Y lo de tu hermano. Lo único que me gustaría hablar es esto, que él sea consciente de lo que te quiero", ha expresado la participante.

VER GALERÍA

La pareja tuvo que verse las caras en la sala de la verdad cuando pasaban por su peor momento y ahí pudieron ver las imágenes desde el primer momento de su conflicto. Entonces fue cuando los hermanos de ambos aprovecharon para mandar un mensaje y dar su visión de la disputa. Mientras la hermana de Cristina preferió apostar por la relación de la pareja y recordarles que el amor también tiene sus malos momentos, Gianmarco mandó unas demoledoras palabras en las que advertía a Luca de la posición que había tomado su novia con todo esto. "Mi hermano dándolo todo y siendo muy generoso y Cristina pensando solo en ella misma y en salvarse. Qué decepción", escribió el italiano.

Aquel mensaje se le quedó grabado en su memoria y por eso la finalista ha querido compartirlo con su chico, para que no se le quede enconado dentro. "Le digo a Gianmarco que ya cambiará", añadió la periodista, intentando quitar hierro a un momento muy tenso y asegurando que si ha hecho que su chico tenga un pensamiento diferente, también intentará que con su cuñado pase lo mismo. "Pero vaya par. Te demostraré lo que te quiero y después se lo haré ver a él", continuó diciendo.

VER GALERÍA

Luis Rollán desvela su secreto de 'Secret Story' tras el que escondía una historia de amor

Pero a tanto fue la discusión entre ambos que incluso el concursante italiano llegó a advertir a Cristina sobre su hermano, reconociendo además que no le parece bien que ella tache de cabezota porque no le conoce. "Te aconsejo que hables de mí y no de él", dijo tajante. Y a pesar de que la relación entre ambos ha vuelto a su cauce, el que fuera ganador de El tiempo del descuento ha dicho en varias ocasiones que desconfía de su cuñada porque no trata bien a Luca.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.