Chris Noth, acusado por una cuarta mujer, sigue negando las supuestas agresiones

La situación en la que encuentra el actor Chris Noth no hace más que complicarse. Una cuarta mujer ha acusado al artista de Sexo en Nueva York de agresión, en esta ocasión los hechos habrían ocurrido en 2002, unas declaraciones que se suman a las de otras tres mujeres que han contado historias similares estos días. La cantante Lisa Gentile explicó en una rueda de prensa junto a su abogada, como recoge Page Six, que tenía miedo a contar lo ocurrido pues el intérprete tiene mucho poder y la amenazó en su momento con perjudicar su carrera si lo hacía público. La artista comentó que confía en llevar el asunto ante la justicia y que ha considerado que había llegado el momento de contarlo, dadas las recientes acusaciones que han hecho tres mujeres más contra el actor.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis se pronuncian tras las duras acusaciones contra Chris Noth

Poco después de conocerse este nuevo testimonio, se podía ver a Chris Noth caminando por la calle, en su barrio de Massachusetts. “Tenéis mi comunicado ¿verdad? Me remito a mi comunicado” respondió el actor de 67 años sobre el escándalo. “Ahora dejo que las fichas caigan donde deban. Mi comunicado es mi comunicado, es lo único que puedo dar” reiteró. Se refiere Noth al documento que hizo público después de escuchar las tres primeras acusaciones de abuso sexual contra él. “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días. No siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres” explicó.

Los supuestos incidentes por los que se ha señalado al actor tuvieron lugar en el año 2004 en Los Ángeles, y en 2002, 2010, 2015 en Nueva York. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha señalado que “no está investigando” al actor en estos momentos y el abogado de Noth, Andrew Brettler, ha dado a conocer que "ninguna autoridad se ha puesto en contacto con Chris ni con ninguno de sus representantes”.

Las consecuencias por estos supuestos abusos no han tardado en sucederse. La agencia de representación del actor ha rescindido su contrato, igual que la serie The equalizer, que prescindirá de su personaje. Se ha informado además de que su mujer Tara Wilson está muy disgustada por lo ocurrido. Tampoco cuenta el actor con el apoyo de sus compañeras de Sexo en Nueva York pues poco después de escuchar los testimonios, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis emitieron un comunicado en el que apoyan a las mujeres que han dado su testimonio. “Estamos profundamente tristes tras haber conocido las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han dado el paso y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil para ellas y las felicitamos por ello”.

