La esposa de Chris Noth reacciona así ante las acusaciones contra el actor

Continúa el revuelo causado por las recientes acusaciones vertidas contra el actor Chris Noth, protagonista de Sexo en Nueva York. El medio de comunicación estadounidense The Hollywood Reporter publicaba que tres mujeres aseguran haber sufrido abusos sexuales por parte del intérprete, unos incidentes que tuvieron lugar en 2004 en Los Ángeles y en 2010 y 2015 en Nueva York. Apenas unos días después se ha conocido que la mujer del artista, Tara Wilson, que tiene dos hijos con Noth, está muy disgustada por estas alegaciones, según publica Page Six. Algunas fuentes han comentado además a The Sun que puede que la pareja celebre estas fiestas navideñas por separado. Chris y Tara se conocieron en 2001 cuando ella trabajaba como camarera en el club The Cutting Room, del que el actor era uno de los propietarios. Se casaron en Maui, Hawaii en 2012, y son padres de Orion, de trece años, y Keats, de 18 meses.

Después del testimonio de estas mujeres, un portavoz de la policía de Los Ángeles explicó que están investigando lo ocurrido y tratando de averiguar si había un informe del caso. El abogado del intérprete Andrew Brettler declaró a People que las autoridades no han contactado con su representado y que, en el caso de que lo hagan, cooperarán en lo necesario. El propio Noth salió al paso de las acusaciones con un comunicado en el que negó los hechos por los que se le señala.

Niega las acusaciones

“Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace décadas son falsas. Estas historias podrían haber sido hace treinta años o treinta días, no siempre significa no, es una línea que no he cruzado. Es difícil no cuestionar el momento en el que estas historias han visto la luz. No sé el motivo real por el que están surgiendo ahora pero sé esto: no agredí a estas mujeres” explica el artista. Se refiere Noth a que estos testimonios se han hecho públicos coincidiendo con el estreno de la secuela de Sexo en Nueva York, And Just Like That, en la que retoma su personaje de Mr. Big.

Estas acusaciones han tenido una consecuencia inmediata, que ha sido la rescisión del contrato que tenía A3 Artists Agency con el actor. La agencia de representación comunicó la pasada semana que el actor ya no era uno de sus clientes. Fuentes cercanas al intérprete aseguran que no conceden credibilidad a estos testimonios, pues no les coincide con la imagen que tienen de Noth. “Hay dos lados en una historia y la gente necesita conocerlos antes de juzgar (…) El Chris que conozco no es el que describen estas mujeres. Todos sus amigos le apoyan (…) No es Weinstein. Le creo y creo que no es como se le ha retratado” han asegurado algunos de sus amigos a The Sun.

