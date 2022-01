Las duras acusaciones contra Chris Noth, Mr. Big en 'Sexo en Nueva York, en plena vorágine por el regreso de la serie

No parece que vayan a ser estar las mejores navidades para el actor Chris Noth, que interpreta a Mr. Big en Sexo en Nueva York y en la secuela de la serie And just like that. El medio de comunicación estadounidense The Hollywood Reporter publicaba este mismo jueves que cuenta con el testimonio en primera persona de dos mujeres que, sin conocerse y en épocas distintas han relatado haber sufrido abusos sexuales por parte del intérprete.

Los supuestos incidentes tuvieron lugar en el año 2004 en Los Ángeles y en 2015 en Nueva York, respectivamente, sin embargo, no ha sido hasta ahora, cuando ambas mujeres han decidido hacerlo público y denunciar los hechos tras conocer que Noth retomaría su papel de Mr. Big en la secuela de la serie.

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días. No siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres", ha asegurado el actor en un comunicado tras las acusaciones recibidas.

La primera mujer, que se hace llamar Zoe para preservar su identidad y que actualmente tiene 40 años, ha señalado que la estrella de Sexo en Nueva York la agredió sexualmente en 2004 cuando tenía 22 años. Al parecer, y según ha relatado a The Hollywood Reporter, se conocieron cuando ella trabajaba como recepcionista en una "empresa de alto perfil donde Noth y otras celebridades tenían regularmente negocios" y que el actor. que en aquel momento se encontraba en la cúspide de la fama, comenzó a coquetear con ella en la oficina. Tras un intercambio de mensajes, Zoe acabaría acudiendo a la casa del actor en West Hollywood, donde supuestamente sucedió todo.

La otra mujer, que se esconde bajo el pseudónimo de Lily, y quien actualmente tiene 31 años, conoció a Noth, por aquel entonces casado con su actual esposa,Tara Wilson, mientras trabajaba como camarera de un club nocturno en 2015. Maravillada con el actor, Lily, que por aquel entonces teníaa 25 años, ha relatado que Chris la invitó a cenar al restaurante italiano Il Cantinori, donde, al parecer, compartieron unos vinos antes de trasladarse al apartamento de Greenwich Village del actor, donde supuestamente llevó a cabo la agresión.

Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha señalado que “no está investigando” al actor en estos momentos ya que “no hay registro de que se haya presentado ningún informe ni ninguna denuncia” contra Chris Noth. “Sin un informe, no hay investigación" ha señalado el agente Drake Madison.

El abogado del actor, Andrew Brettler, también se ha pronunciado al respecto de estas acusaciones y ha dado a conocer que "ninguna autoridad se ha puesto en contacto con Chris ni con ninguno de sus representantes”. “Obviamente, si alguien se comunica, cooperaremos plenamente" ha añadido el letrado.

