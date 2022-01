La enemistad con Sarah Jessica Parker habría sido el motivo La respuesta de Kim Cattrall tras su sonada ausencia en 'And just like that…' La actriz se ha mostrado ajena a cualquier polémica y disfrutando de unas vacaciones en Italia

El estreno de And just like that…, el reboot de la aclamada Sexo en Nueva York, lleva meses en el foco de atención de fans de todo el mundo. Con la ausencia de Kim Cattrall, la actriz que daba vida a Samantha Jones, como el mayor misterio de esta nueva temporada, han sido muchos los rumores sobre cómo se iba a justificar que la intérprete no hubiera participado, con su enemistad en la vida real con Sarah Jessica Parker en el epicentro de las conversaciones. Pese a que durante todo este tiempo Kim Cattrall se ha mantenido completamente al margen de cualquier polémica, ha sido coincidiendo con el estreno de los nuevos episodios cuando ha querido demostrar que está de lo más feliz… ¡y de vacaciones!

Después de dar "me gusta" a varios mensajes sobre And just like that… y especialmente a aquellos en los que se hablaba sobre su ausencia, Kim Cattrall ha compartido un vídeo y unas imágenes con las que ha mostrado qué estaba haciendo mientras sus excompañeras Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, volvían a meterse en la piel de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes, respectivamente. De vacaciones en Italia y disfrutando de un delicioso plato de pasta elaborado directamente dentro de un queso, así ha contestado Kim Cattrall a todos los comentarios sobre dónde estaba en un momento como el estreno mundial del reboot de la serie que la catapultó a la fama.

Desde el estreno de la secuela de Sexo en Nueva York, los mensajes de fans hacia la actriz lamentando que no esté presente en los nuevos episodios se han multiplicado. Lo mismo ocurre con las muestras de apoyo, que se han sucedido en la publicación de Kim Cattrall donde muchas personas aplauden que la intérprete de Samantha esté disfrutando de unos días de descanso. Sin embargo, y lejos de que la negativa de Cattrall a participar en el reboot haya supuesto un golpe para su carrera, la actriz cuenta con diferentes proyectos en su horizonte como la secuela de Cómo conocí a vuestra madre, protagonizada por Hilary Duff, así como el reboot de Queer as folk, donde se ha confirmado su presencia hace apenas unos días.

Por otra parte, desde And just like that… han justificado desde el primer episodio cuál es la razón por la que Samantha no aparecerá. Son las propias protagonistas las que explican que el personaje, una reputada publicista, se habría marchado a vivir a Londres por razones laborales y, además, Carrie (Sarah Jessica Parker) hace referencia a una discusión entre sus personajes que acabó con su amistad y explica que, aunque intentó ponerse en contacto con ella, nunca tuvo éxito. "Siempre pensé que las cuatro seríamos amigas para siempre", concluye con nostalgia la protagonista de la serie. Una frase con la que da por zanjados los rumores sobre qué habría pasado con Samantha.

