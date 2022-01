Sarah Jessica Parker ya respondió a los comentarios sobre sus canas Kristin Davis, contundente contra los que critican su aspecto físico en 'And Just Like That' La actriz que da vida a Charlotte está muy molesta ante la gran cantidad los mensajes negativos sobre cómo ha afectado el paso del tiempo a las protagonistas

El regreso de Sexo en Nueva York dos décadas más tarde y en forma de reboot bajo el título And just like that… ha generado todo tipo de reacciones. A pesar de las altísimas expectativas de los fans por ver de nuevo juntas a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) – con la sonada ausencia de Samantha Jones (Kim Cattrall) – los comentarios negativos sobre el aspecto de las protagonistas no se hicieron esperar. Después de que Sarah Jessica Parker, de 56 años de edad, ya respondiera tajantemente a las críticas en relación a sus canas, ahora ha sido Kristin Davis la que ha mostrado cuánto le irritan los mensajes en los que se le reprocha que su aspecto físico no sea el mismo que el de la serie original, diecisiete años después de su estreno.

Ahora que And just like that… ya es una realidad, Kristin Davis ha hablado alto y claro de su postura frente a estas críticas en una entrevista que concedió para The Sunday Times Style Magazine la revista de The Times: "Todo el mundo quiere comentar, a favor o en contra o lo que sea, sobre nuestro pelo, nuestras caras, nuestro esto y lo otro... Me siento enfadada y no quiero estar enfadada todo el tiempo, así que no lo miro, solo sé que está ahí", ha explicado la actriz.

Kristin Davis se ha sumado a los muchos comentarios que otras celebrities e influencers han hecho anteriormente sobre los conocidos como haters, personas que lanzan mensajes de odio escudándose en el anonimato de las plataformas digitales: "Ese es el problema con las redes sociales, ¿no? Es que no sabes lo que hacen esas personas. No sabes nada sobre ellas. Ellos. Solo te lanzo bombas. Me enfada", ha expresado la actriz de 56 años sin disimular su indignación. "Pero también pienso, y voy a ser contundente, pienso...¡Venid aquí y hacedlo mejor!", ha concluido la intérprete de Charlotte en la ficción.

Todo en un reboot cuya intención es mostrar la realidad de las protagonistas de la icónica serie de una forma fiel al paso del tiempo en la realidad, mostrando la vida de mujeres que ya han entrado en los cincuenta y reflejar su madurez. en este sentido, los propios creadores de And just like that… decidieron que sería buena idea que Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) luciera una nueva imagen con la melena blanca en lugar de su tono pelirrojo original. La razón fue aportar realismo al personaje tras una época en la que, como fruto de la imposibilidad de ir a la peluquería durante la pandemia, han sido muchas las mujeres que han dado una oportunidad a su imagen con canas.

Sin embargo, Kristin Davis ha asegurado que las críticas no son nuevas y lo mucho que llegaron a afectarle a nivel personal en la época de Sexo en Nueva York. Tal y como ha explicado, comentarios haciendo referencia a su cuerpo en los que se decía que tenía "forma de pera" eran algunos de los más repetidos hacia la actriz y de los que más daño le hacían.

