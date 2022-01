Han pasado 16 años desde el final 'Sexo en Nueva York' ¿Ha cambiado la vida de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis tanto como la de sus personajes de 'And Just Like That'? Las protagonistas han evolucionado mucho desde que terminó la serie y la vida de sus actrices también ha dado muchas vueltas desde entonces

La vida de Carry, Charlotte y Miranda ya no es la que era hace 16 años cuando la serie Sexo en Nueva York puso fin a sus tramas, pero si en la ficción han evolucionado de forma que no vamos a desvelar para evitar spoilers, en el mundo real sus actrices no se han quedado atrás. Una familia numerosa, una incursión en política y una gran labor solidaria son algunas de las pinceladas con las que se dibuja lo mucho que han vivido Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis en estas casi dos décadas en las que, sin abandonar, su pasión por la interpretación, han acumulado nuevas experiencias, algunas de ellas, sorprendentes.

Sarah Jessica Parker, una orgullosa madre de familia numerosa

La protagonista y productora de Sexo en Nueva York y ahora de su secuela And Just Like That siempre ha tenido muchas cosas en común con su personaje. Es una enamorada de la gran manzana y de la moda, pero en lugar de terminar escribiendo columnas en un periódico como Carrie, se ha decantado por lanzar su propia marca de calzado y complementos SJP. En lo que respecta a su vida personal, continúa casada con Matthew Broderick, al que dio el 'sí, quiero' en 1997, un año antes del estreno de la mítica serie. Casi tres décadas después, han formado una familia numerosa con James Wilkie, su hijo mayor, con el que posaba orgullosa en la alfombra roja en la presentación de la nueva serie, y con sus gemelas Marion Loretta y Tabitha, de 12 años. Su hijo mayor es un amante del deporte y quien sabe si acabará probando suerte en el mundo de la interpretación ya que experiencia ya tiene después de hacer un cameo en la serie de su madre interpretando al hijo de Aidan Shaw.

Cynthia Nixon, la que pudo haber sido gobernadora

Cynthia Nixon es quizás la que más se ha alejado de la interpretación. No obstante, la hemos podido ver en series como The Affair o The Big C, pero en 2018 dio un viraje en su vida para implicarse en política. La actriz se postuló como candidata a gobernadora de Nueva York por el Partido Demócrata, pero no consiguió los avales suficientes, aún así no ha cejado en su compromiso, en especial, en temas como la educación o los derechos LGTBI. En cuanto a su vida personal, tuvo dos hijos, Samuel y Charles, con el fotógrafo Danny Mozes, del que se divorció en 2003. Posteriormente, inició una relación con la activista Christine Morinoni con la que se casó en 2012 y tuvo un hijo Max, de 10 años. Cynthia también ha tenido que atravesar momentos duros como cuando le detectaron un cáncer de mama en 2008 que afortunadamente superó. Incluso en esa situación, aprovechó su mala fortuna para concienciar sobre la importancia de invertir en investigación contra la enfermedad.

Kristin Davis, un alma solidaria

La actriz que da vida a Miranda Hobbes no ha sido la única en sentir la llamada del activismo, su compañera Kristin Davis también ha compaginado sus papeles en el cine y la televisión con la lucha por un mundo mejor. En su caso, en lugar de probar suerte en política, se ha decantado por colaborar con ONGs como ACNUR u Oxfam Internacional, de la que es embajadora. Además de participar en numeroso actos para recaudar fondos, ha estado en muchas ocasiones sobre el terreno conociendo de primera mano la situación de países en vías de desarrollo. Su faceta más solidaria cobró fuerza después del tsunami que arrasó buena parte del sudeste asiático en 2004. Igual que sus compañeras, en este tiempo Kristin también ha aumentado la familia con la adopción de Gemma Rose en 2011 a la que dio un hermanito hace tan solo 3 años.

