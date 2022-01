Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis se pronuncian tras las duras acusaciones contra Chris Noth

Las acusaciones de abuso que señalan al actor Chris Noth han provocado una auténtica reacción en cadena. Aunque tanto su abogado como él mismo han negado las alegaciones que han hecho tres mujeres, en las que acusan al artista de haberlas agredido sexualmente (los hechos ocurrieron supuestamente hace algunos años en Nueva York y en Los Ángeles), las consecuencias en la carrera y la vida del actor se han precipitado. De momento las autoridades comentan que investigarán lo que pudo ocurrir, mientras el abogado del actor asegura que todavía no se han puesto en contacto con ellos. Algunas fuentes apuntaban además esta semana que la mujer de Noth, Tara Wilson, está muy disgustada tras haber conocido los testimonios que ponen a su marido en el punto de mira. ¿Pero qué opinan las compañeras del artista en la serie Sexo en Nueva York cuya secuela precisamente se acaba de estrenar?

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis han roto su silencio a través de un breve comunicado conjunto. “Estamos profundamente tristes tras haber conocido las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han dado el paso y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil para ellas y las felicitamos por ello”. Queda de manifiesto en estas palabras que han tomado una postura común en lo ocurrido, que ha generado un intenso debate. Fuentes cercanas al intérprete aseguran que no conceden credibilidad a estos testimonios, pues no les coincide con la imagen que tienen de Noth. “Hay dos lados en una historia y la gente necesita conocerlos antes de juzgar (…) El Chris que conozco no es el que describen estas mujeres. Todos sus amigos le apoyan (…) No es Weinstein. Le creo y creo que no es como se le ha retratado” han asegurado algunos de sus amigos a The Sun.

La agencia de representación de Chris Noth, A3 Artists Agency, ya rescindió su contrato con él mientras que ahora se acaba de hacer público que tampoco continuará trabando en la serie The Equalizer. “Chris Noth no rodará más episodios de la serie The Equalizer desde este momento” señala el breve comunicado de Universal Television y CBS que se puede leer en Deadline. “Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace décadas son falsas. Estas historias podrían haber sido hace treinta años o treinta días, no siempre significa no, es una línea que no he cruzado. Es difícil no cuestionar el momento en el que estas historias han visto la luz. No sé el motivo real por el que están surgiendo ahora pero sé esto: no agredí a estas mujeres” explicaba el artista en un comunicado tras conocer los testimonios de las tres mujeres.

En sus palabras se puede ver cómo cuestiona el momento en el que se han hecho públicos estos testimonios, pues coincide con el estreno de la secuela de Sexo en Nueva York, And Just Like That, en la que retoma su personaje. Estos nuevos capítulos de la ficción han acaparado numerosos titulares, pues ofrecen la oportunidad de ver de nuevo a Sarah Jessica y Chris en la piel de sus personajes, Carrie Bradshaw y Mr. Big, una de las parejas más icónicas de la pequeña pantalla.

