La cena de nominados a los Goya marcada por grandes ausencias y el recuerdo de Verónica Forqué

La sala Florida Retiro de Madrid ha sido el lugar escogido para celebrar el tradicional encuentro de nominados de los Premios Goya. Desde que comenzó la pandemia este evento no había podido celebrarse, pero este año respetando todas las medidas de seguridad ante la emergencia sanitaria, incluyendo un test de antígenos por persona, ha sido posible la reunión de los aspirantes a llevarse el cabezón en la próxima 36ª edición el próximo 12 de febrero, fecha en la que se entregarán los galardones en una gala que se celebrará por primera vez se celebrará en el Palau de Les Arts de Valencia como homenaje al Centenario del recordado Luis García Berlanga.

Una velada que ha contado con la presencia de Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine, que ha comenzado la gala con un recuerdo emotivo y muy especial a Verónica Forqué, "una actriz excepcional que se pasó la vida regalando su luz y su alegría a sus personajes y a su público, y prefirió guardarse para ella todo su dolor", dijo en su semblanza. Del mismo modo quiso agradecer a todos su presencia en este "reencuentro" y deseó mucha suerte a los nominados de cara a la ceremonia.

Sin embargo, no descartó que debido a la actual situación sanitaria la gala de los Goya en Valencia pueda ser virtual, como ocurrió el año pasado con Antonio Banderas como maestro de ceremonias. "Me planteo todos los escenarios y estamos cada día pendientes de la evolución. Vengo a este encuentro con todas las precauciones del mundo, con una mezcla de ganas de celebrar y a la vez contención por la situación sanitaria. Esperemos que sea el año del reencuentro y le demos al cine español el lugar que ocupa", señaló en una entrevista a Europa Press.

Los nominados recorrieron uno a uno la alfombra roja con ganas de que llegue el próximo 12 de febrero. Hubo grandes ausencias como la del cineasta Pedro Almodóvar o los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, en plena vorágine de promoción y rodajes de sus películas. A quien vimos disfrutar en esta recepción que precede a la gala fue a los directores Fernando León de Aranoa, Icíar Bollaín, Manuel Martín Cuenca, Benito Zambrano, Juanjo Giménez Peña, Clara Roquet, Carol Rodríguez Colás, Javier Marco y David Martín de los Santos; las actrices Petra Martínez, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smith, Sonia Almarcha, Ángela Cervantes, Almudena Amor y María Cerezuela; los actores Javier Gutierrez, Luis Tosar, Fernando Urbizu, Urko Olazabal, Óscar de la Fuente, Chechu Salgado y Jorge Motos; el compositor Antonio Orozco; y los productores María Zamora, Tono Folguera y Jaume Roures, entre otros.

Todos ellos se han mostrado preocupados por el avance del covid pero dispuestos a vivirlo de la mejor manera posible. La cineasta Icíar Bollaín, cuya película Maixabel ha logrado 14 nominaciones, contaba que había sido muy difícil rodar en pandemia y mostraba cierto pesar por el avance de los contagios, mientras que el actor protagonista de esta cinta, Luis Tosar, con tres Goyas en su haber, ha pedido "mantener la esperanza, aunque está siendo duro". "Hay ganas de celebrar, pero no de fiesta, sino del reencuentro, de volver a hacer cosas", defendió el actor, que de ganar el premio se lo dedicaría a sus hijos.

Milena Smit, que vuelve a estar nominada a los Goya por Madres paralelas después de su candidatura en No matarás, está feliz de poder disfrutar de este tipo de eventos que el año pasado no pudo vivir y se mostró eternamente agradecida a Pedro Almodóvar. Su compañera de reparto y también nominada Aitana Sánchez-Gijón, se ha mostrado muy ilusionada, ya que por primera vez opta al cabezón. Muy elegante con un abrigo de lentejuelas de color negro, ha dedicado unas palabras de agradecimiento a Almodóvar por confiar en ella en Madres paralelas: "Es un privilegio y un regalo para mí que Pedro contara conmigo y además regalarme este bombón de personaje". De llevarse el galardón, tiene claro que se lo dedicaría a él: "A Pedro Almodóvar y todo el equipo que ha estado detrás de Madres paralelas".

El cantante Antonio Orozco, que por primera vez se ha colado en estos premios, ha sido nominado por su canción 'Que Me Busquen Por Dentro' de la película El Cover y ha mostrado su inmensa alegría y la de su hijo, que no se creía que estuviera nominado a los Goya. Jan Orozco, de 15 años, sigue los pasos de su padre en el mundo de la música como músico y compositor, y Antonio no puede ocultar el orgullo que siente por su hijo en el que está completamente volcado desde que su madre, Susana Prat, falleciese a muy temprana edad, 44 años, tras una larga enfermedad. "Mi niño es como la razón de ser", decía en una entrevista en El Homiguero. El cantante compara su relación con él como "el aire", totalmente imprescindible para él, y con quien se comportado como el mejor amigo y compañero.

