Penélope Cruz, rodeada de amigos, es homenajeada en el MoMa de Nueva York

Su talento, su belleza y su profesionalidad la han hecho merecedora de muchos títulos. Despues de un año plagado de éxitos y recibir la Copa Volpi, el máximo galardón del Festival de Venecia, por su trabajo en Madres paralelas, su nueva película a las órdenes de su mentor Pedro Almodovar, Penélope Cruz se convirtió anoche en la protagonista de un extraordinario homenaje que le brindó el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Vestida para impresionar, con un diseño que lució una princesa de Chanel, firma de la que es embajadora desde 2018, la ganadora del Oscar por Vicky Cristina Barcelona recibió este homenajeada por ser una "artista de importancia global".

Rodeada del cariño de numerosas estrellas de Hollywood como Ricky Martin, Anne Hathaway, Rosalía, Zac Posen, Rebecca Hall y Diane Kruger, la actriz española brilló y no pudo evitar dedicarle este homenaje a su gran amigo Pedro Almodóvar, que esa noche no pudo acompañarla pero le envió un cariñoso vídeo lleno de admiración y orgullo a su musa. Emocionada y agradecida por las palabras de Almodóvar, la esposa de Javier Bardem hizo una semblanza de su vida y recordó como a los 19 años se marchó a Nueva York para aprender inglés para así poder entrar en la meca del cine. "No recibiría este homenaje en el MoMa si no hubiera tenido el privilegio de trabajar con directores brillante, que me han inspirado, enseñado, me han ayudado a crecer como artista y como persona. Quiero agradecerles a todos esta noche, y en especial a mi Pedro, que me instruyó para no tener miedo y confiar en mí misma. Con él sigo aprendiendo a actuar". Su papel de Janis, una madre coraje en Madres paralelas le está reportando inmensas alegrías y quien sabe si una cuarta nominación al Oscar.

En el video el director de cine recordó una conversación con la actriz que tuvieron cuando promocionaron Todo sobre mi madre en 1999. "Me dijiste que cuando sea mayor me cuidarás. No soy tan mayor todavía, pero espero que cumplas tu palabra", señaló, provocando risas en la audiencia."Cuando sea un anciano, espero que vengas y te conviertas, en este caso, en mi madre. Sé un reflejo de todas las madres que has sido para mí a lo largo de estas siete películas", señaló el cineasta cuya película ha recibido dos nominaciones a los Globos de Oro.

Penélope toma el relevo de George Clooney, que recibió este mismo homenaje el pasado año, y le llega a la intérprete madrileña una década después de que se lo brindaran a Pedro Almodóvar. Cruz se une al selecto grupo de homenajados en el que se incluyen nombres como Martin Scorsese, Tom Hanks, Julianne Moore, Cate Blanchett y Quentin Tarantino. En la gala se ha recaudado fondos para traer grandes obras cinematográficas a la colección del museo. El departamento de cine del museo incluye más de 30.000 películas y 1,5 millones de fotogramas de filmes.

