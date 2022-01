Gloria Camila, junto a Ana María Aldón horas antes del documental de Rocío Jurado: 'Estoy tranquila'

Nerviosa e ilusionada, así se confesaba Rocío Carrasco solo unas horas antes de que se emita en televisión el programa El último viaje de Rocío, un espacio en el que se abrirán los contenedores que guardan los objetos personales de la más grande. Muebles, ropa, documentos y miles de recuerdos que hasta ahora, trece años después, su hija no ha tenido fuerzas para ordenar. En sus últimas declaraciones, se ha referido Rocío a las sensaciones que le produce la perspectiva de este momento sin querer aludir a los desencuentros que tiene con los miembros de su familia. Tampoco Gloria Camila ha querido avanzar nada sobre lo que espera del documental que se emite hoy 14 de diciembre. Junto a Ana María Aldón, mujer de José Ortega Cano, asistió a un espectáculo flamenco de los Farrucos y confesó que “está a la expectativa”. “Estoy esperando para verlo, estoy tranquila” aseguró la colaboradora de Ya son las ocho.

Así es la casa en la que Rocío Jurado vivió sus últimos años y donde estaban sus más preciados enseres

Rocío Carrasco advierte sobre el homenaje a su madre: 'Otra cosa es que a terceras personas les pueda sentar algo mal'

VER GALERÍA

Ana María Aldón sí que verá el programa desde casa, como repitió, y confía en que será un bonito homenaje al recuerdo de Rocío Jurado. “Si lo hace su hija, será algo bonito, no creo que sea una cosa fea” manifestó conciliadora. Ya en el espacio en el que colabora, Viva la vida, Ana María confesó que quizá había llegado el momento de que Rocío y Gloria se sentaran a hablar después del distanciamiento que ha habido entre ambas los últimos años. Rocío Carrasco no cerró la puerta a ello en una intervención telefónica en Sálvame Deluxe. “Tiempo al tiempo. El tiempo siempre es impredecible, tanto para mucho como para poco", respondió a Jorge Javier, añadiendo que el "homenaje" iba a ser "tan bonito" que no se le iban a volver a "ocurrir más preguntas de estas".

VER GALERÍA

No conocía la existencia de los contenedores

Cuando se anunció la emisión de este documental, la primera reacción de Gloria fue de sorpresa pues aseguró que ella no tenía conocimiento de que existían dichos contenedores. “Me ha pillado por sorpresa. No sabía de la existencia de estos 18 contenedores ni del almacén. Voy a esperar al documental", apuntó la hija de Ortega Cano. Entonces leyó además un escrito de su abogado en el que se explica que si los papeles que puedan aparecer no son los que su hermana presentó en el juzgado cuando se le solicitó, estaría incurriendo en delito. "En esta nueva serie no podrá aparecer ningún documento privado ni íntimo de mi madre porque de ser así se habría cometido un engaño, no solo a los espectadores sino también a la jueza", dijo.

"Me molesta y me duele enterarme por televisión de que existen estos contenedores con sus pertenencias, discos, documentos...", dijo, añadiendo que le hubiera gustado ver los objetos antes. “Nunca le he pedido a Rocío ver las cosas de mi madre porque llevo muchos años sin hablar con ella y no ha habido ningún momento para poder decirlo. Sí que es verdad que una vez me dio una pulsera de mi madre y me dijo que poco a poco me iría dando más cosas. Pero se terminó la relación y hasta ahora", añadió. Ella también deja la puerta abierta a un acercamiento aunque destaca que no dará el primer paso.

Loading the player...

Rosa Benito y Gloria Camila, más unidas que nunca ante el inminente estreno del especial de Rocío Jurado

Después de la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Rocío Carrasco ha preparado El último viaje de Rocío, un especial en el que mostrará el material inédito que le dejó en herencia Rocío Jurado y que por primera vez verá la luz. Un cuantioso número de fotografías, vídeos, vestidos, muebles y documentos que permanecían guardados en un depósito desde hace más de 13 años y que ahora se podrán ver por fin.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.