Primeras imágenes de Amelia Bono con Manuel Martos tras confirmar ¡HOLA! su ruptura con Fernando Ligués

Este lunes, la revista ¡HOLA! confirmaba la ruptura de Amelia Bono con el directivo Fernando Ligués, una relación que comenzaba hace varios meses y que ¡HOLA! daba a conocer el pasado 13 de octubre con unas imágenes en exclusiva. Era habitual verles haciendo planes en Sotogrande y a las afueras de Madrid, una relación que llevaban de forma muy discreta y que ahora ha llegado a su fin. El principal motivo del distanciamiento es que no comparten el mismo proyecto de vida. A las pocas horas de anunciarse la noticia, hemos visto a Amelia Bono en compañía de Manuel Martos, su ex y su mejor apoyo en este difícil momento. La pareja estaba entrando en su casa donde les esperaban sus cuatro hijos. ¿Cómo se encuentra la hija de José Bono tras la ruptura con Fernando Ligués? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

