Irene Rosales desvela si echa de menos a Isabel Pantoja y si volverá a Cantora

Irene Rosales ha vuelto a la televisión, aunque de momento solo de visita. La mujer de Kiko Rivera ha acudido a Secret Story para dar una sorpresa a su gran amigo Luis Rollán, pero antes ha tenido una charla con Jorge Javier Vázquez en la que ha hablado, entre otras cosas, sobre Isabel Pantoja. Tras unos meses complicados para Irene Rosales, marcados por diferentes y nuevas polémicas familiares y el fallecimiento de sus padres, la que fuera colaboradora de Viva la vida ha admitido que no tiene intención de volver a Cantora y que ha echado de menos que su suegra estuviera presente "en el momento más duro de su vida".

Kiko Rivera y su familia no van a volver a casa por Navidad, al menos a Cantora. Así lo ha aclarado Irene Rosales que respondía tajantemente y sin dudarlo al presentador: "A Cantora no voy a volver, seguro". Además, la excolaboradora ha añadido que ha pasado en la residencia de Isabel Pantoja siempre la Nochevieja y que este año está preparando la celebración en su propia casa.

Tras unos meses complicados para la familia, marcados por el fallecimiento de Doña Ana o la boda de Anabel Pantoja, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a Irene Rosales si extraña a la madre de su marido, refiriéndose a la cantante como Maribel. "Sí que la he echado de menos en el momento más importante y duro de mi vida, ahora echo de menos a las personas que tengo a diario. No sé si tengo algo que perdonarle, pero tendría que tener conversaciones con ella. Pero ahora mismo no creo que se vaya a producir ni nada", ha explicado la invitada. Precisamente al echar la vista atrás, Irene Rosales no ha podido evitar emocionarse al entrar en la que fuera la casa de Gran Hermano, concurso en el participó, y que es ahora la de Secret Story. "Lo que más me alegra de haber entrado al concurso fue que la vida le regaló a mi madre esos tres meses para estar con mis niñas. Fue un regalo para ella", ha explicado Irene Rosales, que ha asegurado que está "muy tranquila" y "muy bien", pero no preparada para volver a trabajar en televisión.

El emotivo reencuentro de Irene Rosales y Luis Rollán

La mujer de Kiko Rivera ha optado por contar a Luis Rollán que fuera de la casa "todo está perfectamente". Sin embargo son muchos los acontecimientos que este se ha perdido a lo largo de los últimos tres meses, como la pérdida de la madre de Isabel Pantoja o la visita de Kiko Rivera a Cantora. Después de que hace unos días, el concursante hablase en Secret Story sobre su relación con la cantante y expresase cuánto había sufrido a causa de la polémica entre madre e hijo, Irene Rosales ha admitido: "Para Luis (Isabel Pantoja) no es una amiga es su familia, su comadre. Ha sufrido mucho y ha llorado mucho (...) Todo lo que hizo fue con la mejor intención de mediar, tanto a ella como a su hijo".

Pese a todo, la excolaboradora ha preferido no influenciarle con información exterior y ha desvelado que le encantaría que cuando él salga puedan tener una conversación y solucionar las cosas. "No sé si se encontrará un Whatsapp, que no creo, pero una llamada deberían tener. Desde que entró al concurso hasta hoy han pasado una serie de cosas que van a hacer que él se preocupe mucho por su amiga", ha opinado Irene Rosales. Después, entre besos y abrazos a través del cristal, Luis Rollán y la excolaboradora han protagonizado uno de los reencuentros más emotivos de la velada, en el que Irene Rosales ha hecho un tranquilizador repaso entre todos los seres queridos del concursante para "demostrarle" que todo fuera está bien.

