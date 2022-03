La relación de Aitana y Miguel Bernardeau en el punto de mira, ¿han roto?

¿Está la relación de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau atravesando una crisis? ¿Ha decidido la pareja poner punto y final a su historia de amor después de tres años juntos? ¿O por el contrario todo se mantiene entre ellos como hasta ahora? Estas incógnitas rodean la relación de la cantante de 22 años y el actor de 24 quienes forman una de las parejas más queridas del panorama nacional gracias a su talento y al éxito que cosechan con cada paso que dan en sus respectivas carreras. Por el momento ninguno de los protagonistas ha dado una respuesta tajante con la que confirmar, desmentir o puntualizar las informaciones, que tienen su origen en una serie de acontecimientos que detallamos a continuación.

Las últimas semanas están siendo intensas y muy positivas para Aitana Ocaña en su trabajo trabajo. Su carrera profesional, que comenzó en 2017 a raíz de su participación en la novena edición de Operación Triunfo, sigue avanzando a pasos agigantados. En medio de una gira por todo el país en la que está teniendo una gran acogida, su palmarés ha crecido por partida doble con un Europe Music Award de MTV y un Ondas. Han sido precisamente estos dos importantes reconocimientos los que han hecho que se aviven los rumores de que relación sentimental podría estar en un bache. Al recoger los premios no hizo referencia alguna al protagonista de Élite ni le ha nombrado en los agradecimientos. Por su parte, el actor tampoco la ha felicitado públicamente ni ha reaccionado a las imágenes pertenecientes a estas ceremonias que con tanta emoción vivió la cantante.

Desde que a finales de 2018 se hizo oficial la relación entre el hijo de Ana Duato y la intérprete de temas como Vas a quedarte, Lo malo, Teléfono o Corazón sin vida, ellos siempre han apostado por la discreción. Sin embargo, según se iba afianzando su romance, cada vez mostraban con más naturalidad y asiduidad su felicidad. Pero desde hace unas semanas no interaccionan el uno con el otro en sus perfiles públicos, no muestran fotos de planes que están haciendo a la vez ni tampoco comparten imágenes juntos. La última vez que Miguel publicó una imagen de Aitana fue en verano para felicitarle el cumpleaños. Por su parte, hay que retroceder hasta abril para encontrar en el perfil de la cantante una instantánea conjunta, aunque sí se han estado dedicándose comentarios hasta los primeros días de otoño.

Entre los fans de la pareja también llamó la atención que no celebraran juntos Halloween. Miguel, que recibió formación actoral en Estados Unidos, Londres y España antes de debutar con un pequeño papel en Cuéntame cómo pasó, mostraba el 31 de octubre algunas pinceladas de una fiesta a la que asistió. En la velada estuvo con amigos entre los que se encontraba Ester Expósito, su compañera en Élite, pero no aparecía Aitana ni tampoco ella compartió qué plan estaba llevando a cabo en la noche más terrorífica del año.

"Pero qué estás diciendo?, ¡madre mía!", esa ha sido la respuesta que ha dado Aitana en Socialité cuando le han preguntado por los rumores, que se han disparado también a raíz de la publicación a comienzos de mes de unas fotos en ABC. En ellas aparece la artista muy afectada hablando por teléfono mientras pasea sola a sus perros, Sopita y Olivia. Durante esta salida que tiene lugar en un parque cercano al domicilio madrileño en el que está instalada, coincide con Ana Duato, que vive muy cerca. La madre de Miguel, con la que siempre ha tenido una excelente conexión, se muestra muy pendiente de ella y la abraza para consolarla.

Una canción en la que habla de desamor

A través de la letra de una de sus últimas propuestas, Aitana sí ha abordado el desamor, aunque en ese momento aseguraba que escogía esa temática únicamente para inspirarse. "Muchas veces me pongo en situaciones como que lo he dejado con él y me invento mis historias en la cabeza y empiezo a escribir", decía al hablar de Berlín, un tema que tiene un significado especial para ella ya que lo compuso cuando Miguel tuvo que viajar a la capital alemana para rodar su nueva serie. La cantante confesó recientemente que es una de sus canciones favoritas de esta nueva etapa musical en la que se encuentra, aunque habla de una ruptura. "No sé qué pasará en Berlín, si esto va a ser el fin", "Tal vez si vuelves no seré la de antes", "Yo quiero besarte, besarte y besarte" o "Si estás con alguien pienso a cada rato, y no son celos ponte mis zapatos", son algunas de las frases que conforman la letra.

