Mayka y Tony Spina rompen su relación: la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' se sincera La camarera ha explicado en un vídeo que ya no siente lo mismo por el italiano

Tras su ruptura con Pablo, Mayka se convirtió en una de las protagonistas de la última edición de La isla de las tentaciones. Y aunque su relación con Óscar, uno de los solteros del reality, no salió bien, en seguida rehízo su vida con Tony Spina. Sin embargo, tras el paso del italiano por La casa fuerte Mayka ha decidido no seguir adelante con su historia de amor para continuar un camino en solitario reconociendo que ha habido comportamientos de su entonces pareja que no le gustaron. Después de muchos rumores sobre el fin del noviazgo, algunos de ellos sobre posibles infidelidades por parte de ella, Mayka ha querido explicar todas las razones sobre su decisión en un vídeo en el que se ha sincerado con todos sus seguidores.

"Me quiero mostrar lo más sincera posible. Para mí es algo muy duro, me siento muy mal. No puedo fingir algo que no siento por eso he decidido dejarlo con Tony. Cuando entró en La Casa Fuerte estaba muy ilusionada con él, muy contenta, le apoyé a muerte pero conforme ha transcurrido el programa me he dado cuenta de que todo se enfrió, llevábamos muy poquito tiempo juntos, no llegaba ni un mes", explicaba en su canal de Mtmad. Con estas palabras, Mayka ha querido dejar claro que los motivos reales de su ruptura con Tony Spina no han sido otros más que la falta de amor.

Sin embargo, si hubo un punto de inflexión en su relación ese fue al poco tiempo de que el italiano comenzase su andadura en La casa fuerte. Unas imágenes del concursante junto a Rebeca y Cristini no gustaron nada a Mayka y ha reconocido que le hicieron cambiar su percepción sobre hacia dónde iba ese noviazgo, con el que se había mostrado de lo más ilusionada: "No estaba enamorada de él y él se ha arriesgado mucho en el programa al liarla. A él le apeteció hacer lo que hizo y no pensó mucho en que la relación se podía romper, como es el caso. Me engañaría a mí misma si yo siguiera con él, no me aporta nada, no por su actitud sino porque me he desencantado."

Mayka no le guarda ningún rencor a Tony

La ex concursante de La isla de las tentaciones ha reiterado su intención de no hacer daño al italiano con sus palabras, aunque reconoce que darse cuenta de lo que siente en realidad tampoco ha sido fácil: "No le voy a reprochar nada, pero la que se ha llevado el chasco he sido yo, que quizás tenía unas expectativas muy altas", explicaba. De hecho, no ha cerrado del todo la puerta a una posible reconciliación, asegurando que aunque ahora no lo ve factible, quién sabe si el paso del tiempo podría reavivar la llama de su amor.

Pese a lo que muchos esperaban, Mayka no ha pronunciado ni una palabra sobre Gonzalo Montoya, concursante de la primera edición de La isla de las tentaciones y con quien se dice ha vivido un romance estando con Tony Spina. Pero, sobre lo que sí ha insistido ha sido en defender al extronista frente a los rumores que le acusaban de haberla utilizado para volver a estar en el foco de la actualidad, aprovechando el éxito de ella como influencer después de su paso por el concurso presentado por Sandra Barneda. Unas acusaciones que Mayka ha desmentido rotundamente: "Se ha especulado mucho con el tema de que el me utilizó para resurgir y poder entrar en un reality, no lo creo y no veo así a Tony. Creo que él es válido por sus propios méritos para entrar a La casa fuerte o a cualquier otro reality." Quién sabe si ahora que Tony Spina ya ha salido de La casa fuerte sería posible una reconciliación entre ellos. Por el momento, el italiano y Mayka tienen una conversación pendiente.

