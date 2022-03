Mahi Masegosa y Rafa, ganadores de 'La casa fuerte 2'

Tras la expulsión de Tom Brusse y Sandra Pica, la segunda edición de La casa fuerte ha llegado a su fin, aunque el próximo domingo los espectadores del programa podrán volver a todos los concursantes juntos en un debate especial donde limarán asperezas. Mahi y Rafa, Tony Spina y Aurah Ruiz, Marta Peñate y Albert Álvarez y Antonio Pavón y Samira Jalil llegaban a la última gala del reality de Mediaset con mucha ilusión y ganas de ganar el concurso en el que algunos llevan más de un mes. Robos, pruebas al más estilo Grand Prix, discusiones y mucha convivencia es lo que han tenido que pasar para llegar hasta aquí, pero por fin alcanzaban el momento que tanto esperaban: la victoria. Finalmente, tras mucha emoción y lágrimas, los seguidores y el público decidían que Mahi Masegosa y Rafa fueran los ganadores del concurso de Mediaset.

La noche comenzaba como uno de los típicos asaltos en el que la exconcursante de La isla de las tentaciones y el exfinalista de Supervivientes, quien pronto sacará un libro de autoayuda, perdían frente a la extronista y el torero. Una vez decididas las tres parejas finalistas, todos los compañeros escogían a quien creían que debían ganar y los menos votados se enfrentaban a los compañeros que realizaban una prueba de buceo en mayor tiempo. Samira y Pavón eran los primeros clasificados de la noche mientras que Mahi, Rafa, Aurah y Tony debían enfrentarse de nuevo al televoto. Tras muchos nervios y tensión, los extronistas de Mujeres, Hombres y Viceversa no lograban convencer al público y se iban al plató de La casa fuerte quedándose a las puertas de la final. Así, la exparticipante de Maestros de la costura y su novio, que tenían en su caja fuerte 18.500 euros, y el diestro y la argentina, que habían conseguido 13.500, se lo jugaban todo por el premio.

¿En qué se lo quieren gastar los concursantes? "Quiero el dinero para alquilar un local y volver a coser, que es lo que más me gusta. Es que desde que me mudé no tengo espacio para hacerlo", expresaba Mahi mientras que Samira confesaba que quería ayudar a su hermana en Argentina y Pavón hacía una de las revelaciones de la noche: "Yo tengo un hijo que necesita de mi ayuda porque hay que ir todos los años a Filadelphia porque está enfermo y tenemos que viajar allí". Una vez finalizado el televoto, Jorge Javier Vázquez anunciaba a la pareja ganadora de La casa fuerte 2: Mahi y su novio, Rafa, quienes se presentaron al concurso diciendo que "nunca habían ganado nada". "Jamás pensé llegar hasta aquí, pero le tengo que dar las gracias a Mahi, que es una gran maestra y compañera", expresaba Rafa tras ganar el concurso. ¡Enhorabuena!

