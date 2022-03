Tom Brusse y Sandra Pica, últimos expulsados: estos son los finalistas

La casa fuerte se acerca a su gran final y, tras la expulsión de Isa Pantoja y Asraf Beno, la última gala del programa concluyó con la eliminación de otra de las parejas que más protagonismo ha tenido a su paso por el concurso: Tom Brusse y Sandra Pica. Se enfrentaban a Mahi y Rafa, con quienes han tenido más de una disputa y quienes les superaron por apenas unos puntos en el porcentaje del televoto. Así, a las puertas de su final, el reality ya ha escogido a dos de los tres equipos que lucharán por proclamarse vencedores de la segunda edición del programa. Por un lado, Aurah Ruiz y Tony Spina y, por otro, Mahi y Rafa, todos ellos tienen su plaza asegurada en el último asalto de La casa fuerte.

- Primera crisis de pareja entre Tom Brusse y Sandra Pica

Tom y Sandra se convirtieron en los protagonistas desde el primer momento en el que entraron en el reality, sobre todo, después de lo mediática que había sido la ruptura del empresario con Melyssa Pinto en La isla de las tentaciones. Sin embargo, y aunque no hayan podido superar con éxito el concurso, parece que su relación de pareja sí ha sido capaz de sobrellevar la situación, a pesar de las dudas que muchos tenían al respecto, llegando a tachar su noviazgo de montaje. Un paso por La casa fuerte polémico y no del todo desapercibido, en el que no solo han tenido discusiones, sino que, también han sembrado amistades como la más reseñable de todas con Isa Pantoja y Asraf Beno.

"Gracias por todo, estoy muy contento de haber conocido a la mayoría. Os quiero desear mucha suerte y a ver si nos vemos al salir de aquí", decía Tom, antes de despedirse de sus compañeros. Por su parte, Sandra explicó que ella se esperaba haber sido expulsada en la primera nominación y que haber llegado hasta este punto para ella había sido una victoria moral: "Ha sido un placer haber convivido con casi todos, voy a ser sincera. He tenido momentos muy duros y he visto quien ha estado ahí", concluía la diseñadora.

- Samira confiesa a Sandra Pica que se besó con Tom Brusse antes de entrar en 'La casa fuerte'

Las parejas finalistas de 'La casa fuerte'

Un total de tres parejas se verán las caras en la gran final y, de momento, tan solo hay dos con su sitio asegurado. Los primeros clasificados fueron Tony Spina y Aurah Ruiz, una pareja cuya complicidad y sintonía es más que evidente. Después, Mahi y Rafa consiguieron coronarse como la segunda pareja con pase directo a la final, después de estar a las puertas de la expulsión. Por último, tan solo una de las dos parejas restantes puede proclamarse finalista, así que, el público tendrá que elegir entre el equipo de Albert y Marta Peñate frente a Samira y Antonio Pavón.

