Tom Brusse deja con la boca abierta a la audiencia por su lapsus con Sandra Pica Al intentar explicar los comentarios que hace en uno de los vídeos que le han enseñado esta noche llama a su novia con el nombre de su ex

Las cosas se complican para Tom Brusse y Sandra Pica en La casa fuerte: después de comenzar oficialmente su relación a la vuelta a España de La isla de las tentaciones llegaron con ánimos a este nuevo reality sin saber que otra de las participantes sería Samira, que asegura haber tenido un escarceo con el francés. La situación ha puesto al límite a la estudiante de moda, que a medida que pasa los días se siente más y más insegura de su relación y no termina de fiarse de su novio, que ya mintió a Melyssa, la pareja con la que fue al programa de hace unos meses.

Durante la gala de este martes, Sandra Barneda estaba enseñando a la pareja algunas de las imágenes de Tom Brusse hablando con sus compañeros sobre cómo enfocar los enfados de Sandra Pica, y mientras Marta (también exconcursante de La isla de las tentaciones) aseguraba que lo que quería la chica era más atención, la cara de la catalana iba frustrándose cada vez más. En el vídeo, el francés decía que ya le hacía mucho caso y que se cansaba de verla mal, alegando que tampoco él disfrutaba de la inestabilidad que estaban descubriendo en su reciente relación. Entonces, ocurría el terrible lapsus que ha dejado a todo el mundo en casa con la boca abierta.

"No es fácil para mí ver a mi pareja triste o agobiada, y eso me afecta, y con Melyssa... uy, con Melyssa, perdóname", decía Tom, haciendo un gesto a Sandra, a quien le cambiaba la cara de manera radical, de tristeza a enfado. "Cuando veo a Sandra pienso en Melyssa", intentaba justificarse el francés, consiguiendo justo lo contrario y dando paso a la incredulidad en el rostro de su novia. "Me callo", paraba entonces, en seco, consciente de que estaba metiendo la pata.

Sandra Barneda intervenía entonces para parar la situación y pedirle explicaciones al concursante, que se excusaba diciendo que era cuando la veía a ella, presentadora del espacio como ya lo fue de La isla de las tentaciones. "Claro, lo de Sandra-Sandra nos ha jugado una mala pasada", decía la periodista, consciente de que eso podría no ser suficiente para su tocaya, que permanecía en silencio y mirando las reacciones de sus compañeros de reality casi sin cambiar el gesto.

Cuando la barcelonesa hablaba por fin, sin responder a las disculpas de su novio, lo hacía para decir que no entendía estos comportamientos y que era un cúmulo de cosas, poniéndose a llorar sin poder controlar sus emociones. "Lo he hecho sin querer", ha dicho Tom. "Se llama meterla hasta el fondo", le decía la presentadora, pero tras dar paso a la publicidad, Sandra Pica salía del plató superada por la situación.

