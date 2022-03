Fallece el cantautor Armando Manzanero a los 85 años

La voz más romántica de México se ha apagado y con ella su eco en tantos boleros de nuestra vida. El cantautor Armando Manzanero, autor de éxitos como Somos novios, ha fallecido a los 85 años, tal y como ha confirmado Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Su familia había informado hace unos días a través de un comunicado que estaba ingresado en el hospital del Poniente en Ciudad de México tras experimentar complicaciones después de dar positivo en coronavirus.

"Con mucho dolor lamento la muerte del maestro Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores de México, sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos. Generoso y sonriente, siempre comprometido con la cultura. Gracias por tanto", ha escrito en su cuenta oficial Frausto al confirmar la fatal noticia. El pasado 23 de diciembre, su hija María Elena Manzanero explicaba en un comunicado publicado por la prensa mexicana que su padre tuvo que ser intubado debido al agotamiento físico que provoca el virus, pero que estaba mejorando.

“Siempre vital y con una fortaleza fuera de serie, el Maestro Manzanero en todo momento estuvo agradeciendo desde su teléfono móvil los mensajes de solidaridad que recibía al momento por parte de sus amigos y allegados. En su condición médica esto significó un agotamiento físico, por lo que los médicos especialistas decidieron intubarlo, con el pleno consentimiento y autorización del mismo Armando Manzanero, este 22 de diciembre, para recibir soporte de ventilación mecánica, en un estado de reposo sin distractores y así poder dar oportunidad a su sistema respiratorio a reestablecerse”, explicó entonces María Elena agradecida por todas las muestras de cariño.

Natural de la ciudad mexicana de Mérida, Yucatán, sus composiciones pronto cruzaron las fronteras aztecas para convertirse en auténticos himnos de la canción romántica en lengua española. Escribió más de 400 canciones y entre sus boleros más conocidos se encuentran temas como Somos novios, Esta tarde vi llover, Adoro o Contigo aprendí, a los que les han puesto voz, entre otros, Luis Miguel, Cristian Castro, Laura Pausini, Rocío Dúrcal, Raphael, Ana Torroja, Café Quijano, Tonny Bennet, Luis Fonsi, Andrés Calamaro, Paulina Rubio, María Dolores Pradera, Vicente Fernández, Andrea Bocelli, Alejandro Fernández, Presuntos Implicados, Elvis Presley, David Bisbal o Alejandro Sanz. Fue el primer mexicano en recibir un Premio Grammy honorífico. De sus letras han bebido generaciones posteriores de músicos que ahora lloran profundamente su pérdida.

A lo largo de sus más de siete décadas de trayectoria profesional, Armando Manzanero se ha subido al escenario con artistas de todo el mundo, entre ellos Alejandro Sanz, Malú, Chambao, Carmen París, Miguel Bosé, Pastora Soler, Presuntos Implicados, Celia Cruz, Francisco Céspedes, Manu Tenorio, Roberto Carlos o Luis Miguel.

Manu Tenorio publicaba una sentida despedida poco después de conocer su muerte. "Cómo poder describir lo que tu música hizo en mí… habría que inventar un nuevo diccionario para describir lo que yo he sentido por mi cuerpo cada vez que he cantado alguno de tus inmortales temas... Siempre me preguntado ¿pero cómo se pueden escribir estas canciones? ¿pero cómo se puede tener esta sensibilidad? Qué feliz he sido siempre que he tenido la oportunidad de cantar a tu lado… con qué cariño, con qué admiración me has tratado siempre como si yo a tu lado fuese alguien... Qué amable siempre ha sido tu mirada hacia mí.... nunca mejor dicho: contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones...", ha escrito el cantante parafraseando una de sus más famosas canciones.

No ha sido el único cantante que le ha homenajeado. También lo ha hecho David Bustamante, que le escribía: "Descansa en paz querido y admirado maestro... Tu hiciste que sintiera la necesidad de cantar tus letras y melodías... Gracias por tu incomparable legado #armandomanzanero". Por su parte, Pablo Alborán compartía un vídeo del mexicano y confesaba que no tenía "palabras". "Gracias por escribir y cantarle al amor como nadie". También Alejandro Sanz y Ana Guerra han recordado una de las ocasiones en las que cantó Contigo aprendí. Esta última ha asegurado que creció con la voz del mexicano, "aprendí a contar lo que canto gracias a ti y sé que me seguirás enseñando. Y te escucharemos cantar allá donde estés. Gracias maestro". En cuanto a Toñi Moreno, ha compartido una imagen junto al artista y ha dejado claro que la suerte "que tienen los buenos músicos es que no mueren nunca. Están vivos en sus canciones".

Pastora Soler le ha querido dar las gracias por "inculcarnos el bolero a toda una generación, por hacer esas canciones eternas, por tu gran aportación al arte y la música!!! Gracias por haberme dado el privilegio de conocerte y poder cantar contigo, maestro #armandomanzanero #dep #siempreeterno #findesemana". Mientras, Malú se ha sentido afortunada por "haber podido podido conocerte y conocer tu arte en primera persona... cantar y compartir con uno de los mayores referentes de la música latina... Hoy nos dejas... pero siempre te llevaré en mi corazón. Descansa en paz #armandomanzanero".

