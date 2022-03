La emotiva fotografía de Roberto Leal recordando a su padre fallecido hace un año

Loading the player...

Hace justo un año, Roberto Leal recibía uno de los golpes más duros de su vida al enterarse de la muerte de su padre, don Pepe, como él lo llamaba cariñosamente. "Mi padre no es que gozara de una grandísima salud, sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, pero no esperábamos que fuera tan pronto y de esa manera. Nos cogió en casa porque fue en Navidades y esa es la parte de consuelo que buscamos todos". Quince días después del fallecimiento, el presentador de Pasapalabra hablaba por primera vez de la triste desaparición. Ya ha pasado un año y el andaluz sigue teniendo muy presente al hombre más importante de su vida. Tras su muerte, Roberto se refugió en su mujer, Sara Rubio, y en su hija Lola de tres añitos. Actualmente, la pareja está esperando su segundo niño. ¿Te gustaría ver la emotiva fotografía con la que Roberto Leal ha recordado a su padre y las preciosas palabras que le dedica? Dale al play y no te lo pierdas.

