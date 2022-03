¡Desde Argentina y en pijama! El tradicional posado navideño de Leo Messi y su familia

Leo Messi y su familia han vuelto a felicitar las fiestas en pijama. El futbolista del Barça ha convertido en tradición este posado navideño junto a su mujer, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, de ocho años, Mateo, de cinco, y Ciro, de dos. Los cinco han deseado a todos sus seguidores "una Navidad llena de amor y salud" desde el salón de su casa y lo que más ha llamado la atención, además del impresionante árbol y el Papa Noel que tienen por decoración, ha sido que han elegido el mismo estilismo, un pijama rojo, de Dolce & Gabbana.

El matrimonio acostumbra a felicitar la Navidad en pijama desde 2014, año en el que posaron de lo más felices con su hijo Thiago. En 2015 se sumó al posado el pequeño Mateo con un conjunto de Superman y, a partir de 2018 se unió Ciro, regalándonos imágenes de lo más entrañables y siempre con un denominador común: el pijama.

Navidad en Argentina

Leo Messi va a celebrar la Navidad en Argentina, tal y como informa la prensa del país. Tras el triunfo del Barça frente al Valladolid, el futbolista y su familia viajaron hasta su Rosario natal para pasar estos días con los suyos. Aterrizaron ayer en el aeropuerto de Fisherton para poner rumbo a su casa del barrio de Funes. Sin embargo, la estancia no va a ser tan larga como en otras ocasiones, ya que este domingo, 27 de diciembre, el jugador tiene que volver a España para preparar los próximos encuentros del Barça, previstos para el 29 de diciembre contra el Eibar; el 3 de enero, frente al Huesca; el 6 con el Athletic Bilbao; el 9, contra el Granada; y el 13, con la final de la Supercopa de España donde se enfrentará a la Real Sociedad.

La entrevista más personal de Messi

El argentino también es noticia por la entrevista que ha concedido a Jordi Évole para su programa de laSexta en la que confiesa que hay momentos, sobre todo cuando se encuentra con sus hijos, en los que le "gustaría pasar desapercibido". "Soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero hay veces que me gustaría ser anónimo", ha reconocido.

Pero esta no es la única confesión que el astro argentino le hizo a Jordi Évole. Durante la entrevista que se emitirá el domingo también habló sobre su futuro profesional y la polémica que protagonizó en verano cuando envió un burofax al club azulgrana anunciando la intención de marcharse. "Hoy por hoy estoy bien y me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado. Sé que el club está pasando por un momento complicado, a nivel de club y de equipo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona pero estoy con ganas"

