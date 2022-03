Estos son los finalistas de David Bustamante y Rosana

Hace apenas unas semanas que Kelly se coronaba como ganador de La Voz, pero la versión más especial y emotiva del talent musical, La Voz Senior, una edición que busca a las mejores voces de nuestro país entre los mayores de 60 años con el objetivo de dar una nueva oportunidad a aquellos que no pudieron vivir su sueño cuando eran jóvenes o que desearan subirse de nuevo a los escenarios, ya ha seleccionado a sus primeros finalistas. El pasado jueves, el talent de Antena 3 seleccionaba a los aspirantes de Pastora Soler y Antonio Orozco, pero este viernes 18 de diciembre el programa presentado por Eva González elegía a los últimos cuatro aspirantes que irán a final y que se enfrentarán a los escogidos de los otros dos jueces. El primero en tomar una decisión era David Bustamante, quien debía tomar seleccionar entre Naida Abanovich, Soledad, María José Moreno, Fernando Liben y Toni Fuentes.

El primer elegido del exconcursante de Operación Triunfo era Fernando Liben, que había pisado el escenario con su magia y talante para demostrar todo su talentazo encima del escenario asombrando a todos con su arte mientras cantaba Como fue de Benny Moré. "Sois cinco ganadores. Enhorabuena, pero hay que ser justos porque no es lo mismo los ensayos que las actuaciones en directo", relataba el ex de Paula Echevarría. "Todos sois geniales, pero el elgido es Fernando", añadía Pitingo, asesor del coach. La segunda clasificada de su equipo era Nadia Abanovich, quien enamoraba el plató con su dulzura y su musicalidad y dejando boquiabiertos a todos hipnotizaba a los espectadores y a los jueces con el maravilloso tema Tosca, de Pucinni. "Yo no sé si soy justo, pero voy a actuar con el corazón. Esta noche no puedo decirle que 'no' porque le tengo que decir 'sí' una y otra vez, por eso escojo a Nadia", expresaba el juez sobre su aspirante.

Del equipo de Rosana, que ha sorprendido a todos con su cambio de look radical, la canaria debía elegir entre Carlos Yébenes, Pepitsa García, Mingo Fernández, Stefano Palatchi y Los Tres Aries. Tras una difícil decisión junto a su asesor, la intérprete de Llegaremos a tiempo, escogía a su primer clasificado para que fuera a la final: Mingo Fernández, quien con su arte sorprendía a todos cantando Se te olvida de Javier Solís y tocaba el piano luciendo su torrente voz. Sus siguiente finalistas eran Las Tres Arias, un trío de caballeros que lo daban todo con la canción El reloj, un bolero clásico que interpretaban junto a sus tres guitarras para crear para dejar alucinados a todos los espectadores ¿Se alzará alguno de ellos con el premio final o ganarán los concursantes de los otros jueces?

