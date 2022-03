Laura Pausini gana 'La Voz' con Kelly Isaiah

Después de tantos grandes momentos que hemos vivido en esta edición de La Voz en España, solo puedo decir que me llevo un sinfín de inolvidables recuerdos. Me siento profundamente agradecida de haber podido compartir cada instante del programa con personas a las que admiro tantísimo. No sólo por su gran talento sino también por su corazón, su autenticidad y su calidad humana. Mis reyes magos, mis amores españoles: Alejandro, Antonio y Pablo.

- Laura Pausini celebra llegar a la final de 'La Voz' con sus dos talentos: Paula Espinosa y Kelly Isaiah

La verdad es que en un año tan extraño y tan complicado para todos como el que estamos viviendo, valoro más que nunca la suerte de haber podido compartir con ellos y con Eva, momentos y dias inolvidables para todos. Disfrutar de nuevo de la musica en vivo, sentir el calor del publico, sus aplausos... esa magia tan única... Y hacerlo en confianza, sintiéndote tan cuidada... como si fuéramos una auténtica familia. Es algo maravilloso siempre, pero en un año como el actual, es doblemente maravilloso.

Y esta noche, la gran final, ha sido uno de los muchos dias inolvidables de esta edición. De nuevo una lección de vida para todos donde creer y confiar en las segundas oportunidades es más importante que nunca. Y donde la fuerza de la sensibilidad y el coraje por la perdida de seres queridos, es más necesario que nunca.

Paula, con toda su sensibilidad y coraje, se ha encargado de una gran parte. Ha sido un regalo para todos escucharla pero sobre todo lo ha sido sentirla. Ella es inspiración para todos aquellos que han perdido a alguien y para aquellos que tememos perderlo. Tan frágil y tan fuerte a la vez. Pura magia. Yo hoy la he sentido como nunca.

- Laura Pausini se queda sin palabras en una noche única de 'La Voz'

- Última noche de batallas en 'La Voz', Laura Pausini cierra equipo y se despide de Carlos Rivera

Y Kelly se ha encargado del resto, protagonizando la historia más inspiradora y compartiendo una lección de vida para todos. Cuando una puerta se cierra siempre se abre una ventana. Su puerta en La Voz se cerró pero se abrió una ventana. Él supo como nadie aprovechar su segunda oportunidad realizando un trabajo impecable, más decidido que nunca y derrochando talento desde el primer día. Del mismo modo que una coma cambia una frase, una simple actitud puede cambiar el final de una historia. Y Kelly cambió su historia por completo cuando regresó a La Voz.

Debo confesar que me siento superemocionada por su victoria. Él no solo tiene una voz única sino que reúne algo muy especial en un escenario. Su decisión, su pasión, su bondad y su autenticidad lo convierten en único y en gran merecedor de la victoria.

No tengo palabras para despedir una edición de La Voz como la que hemos vivido. Eternamente agradecida por tanto. ¡Una victoria que recordaré siempre!️

- Última noche de asaltos: Laura Pausini cierra equipo y se prepara para las batallas

- Gran noche de asaltos para el Equipo Laura en 'La Voz'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.