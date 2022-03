Laura Pausini celebra llegar a la final de 'La Voz' con sus dos talentos: Paula Espinosa y Kelly Isaiah

En todos estos años he aprendido que las historias no se escriben solas, ni que todas las historias empiezan con un “había una vez”, ni acaban en un “fueron felices y comieron perdices”. Pero sí que creo en que todo lo que hacemos debemos hacerlo con la sinceridad y el alma. Así trato de hacer yo como madre, como pareja, como artista, como amiga... y aquí en La Voz como coach.

Hoy hemos podido adentrarnos en cada uno de nuestros corazones y presentar a nuestros verdaderos maestros, aquellos que nos lo han enseñado todo. En mi caso, mi papá. Él me enseñó absolutamente todo. Siempre desde la honestidad, la humildad, el compromiso y, sobre todo, desde el corazón.

Y, como ya sabéis, yo soy muy sincera, digo todo lo que siento. A veces me equivoco, lo sé, pero nunca hago cosas con intención de golpear a alguien que no se lo merece.

Con él descubrí la música y una única forma de vivirla. Con él he compartido todas mis ilusiones y mis fantasías y juntos hemos conseguido cumplir grandes sueños. Escuchar hoy sus primeras palabras para mí en español ha sido muy emocionante. ¡Las he sentido tantísimo! Habéis visto mis lágrimas... Del mismo modo que he sentido todas las historias que hoy hemos compartido. Desde las palabras de Jan a su padre Antonio Orozco como las de Paula, mi talentosa finalista a su mamá. Todas y cada una de ellas tan especiales y tan únicas.

Una noche mágica y llena de emoción

Sin ninguna duda alguna, hoy ha sido una noche mágica y llena de emoción en la que hemos disfrutado de grandes voces, sorpresas y, sí, de mucho corazón. Personalmente estoy muy, muy orgullosa de Paula y Kelly. Siento que hemos cumplido un sueño, para Paula un sueño que conozco desde hace meses cuando ella quiso estar en mi equipo; y para Kelly, el sueño de una segunda oportunidad en la vida musical, que también es el reflejo de muchas segundas oportunidades en la vida de quien tuvo la suerte de vivir esta aventura. Poder llegar a la final con ellos dos de la mano es algo increíble. Realmente ¡ambos lo merecían! No solo porque tienen una voz única sino porque también han trabajado muchísimo durante estos días.

Un tiempo de programa en el que ha habido varias pausas a causa de la COVID -19, se han despertado inseguridades en todos nosotros, nos hemos mostrado mucho más frágiles... pero tambien un tiempo en el que se han acelerado las ganas y la fuerza para conquistar nuevos retos. ¡Y hoy esa fuerza la hemos sentido! De ahí nuestra interpretación de mi sencillo La solución, que, sin dudarlo, le dedicamos a nuestro co-coach Carlos Rivera. ¡Él tambien forma parte de nuestro éxito!

Sin mas me despido. Con las mismas ganas y con más fuerza que nunca trataremos de dar lo mejor en la final. Seguimos juntos, siento vuestro apoyo, vuestra conexión conmigo. Os espero la semana próxima de la mano de Kelly y Paula para acabar de cumplir un sueño. ¡Cruzamos los dedos!

