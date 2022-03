Laura Pausini se queda sin palabras en una noche única de 'La Voz' 

A veces es mejor respirar profundo y no decir nada... así ha sido el inicio de la fase final de La Voz. No tenía modo de expresar todo lo que se había movido en mi en esos primeros instantes. Algo bien extraño ya que pocas veces no encuentro palabras.

Regresar a ese plató después de una pausa de varios meses, reencontrarme con todo el equipo y con todos mis compañeros, volver a sentir los aplausos del público y disfrutar de nuevo de música en directo... es algo que no deja de emocionarme. Sin duda es la magia de la voz y de la música pero hoy, no solo porque entramos en la Fase Final del programa, ha sido algo excepcional. No ha habido ni abrazos ni tampoco besos, pero hoy, más que nunca, nuestra mirada besaba y nuestras palabras abrazaban. Y es que la distancia impide abrazos y besos pero nunca sentimientos.

Y con todo mi sentimiento hoy he tenido que escoger a uno de mis finalistas. Ha sido algo verdaderamente difícil para mí. Me quedé por unos instantes sin palabras y de nuevo tuve que respirar bien profundo antes de pronunciar mi elegido. Pero cuando debes elegir, debes hacerlo de la forma más honesta y verdadera. Esta noche mi verdad estaba en Paula Espinosa. Y el giro inesperado de la noche ha sido poder sumar un nuevo talento al #EquipoLaura. Kelly ha sido la gran sorpresa y mi alegria. Un capricho del destino con el que estoy deseando empezar a trabajar.

Me siento superafortunada de revivir lo que aquel día supuso para todos. Era la primera vez desde febrero que dejaba Italia y tomaba un avión para venir a España a grabar. Un dia que jamás olvidaré ya que supuso un cambio gigante para todos. A la vez que una montaña rusa de emociones. Pero sin duda un reencuentro para el alma donde la música en vivo, los aplausos, las luces... quitaron parte de la oscuridad que llevábamos meses viviendo dejando solo ver este plató repleto de talento.

Os espero la semana que viene con otro programa inolvidable y de la mano dos talentazos como Paula y Kelly. Ya no seremos los coaches los que escojamos así que necesitaré sentiros a todos bien cerca con toda vuestra mejor vibra y luz posible. Sé que podemos y ¡juntos lo conseguiremos!

