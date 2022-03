Documento inédito: la prueba de la contradicción de Isabel Pantoja

Horas después de que la notaria doña María Concepción Medina Achirica abandonase las inmediaciones de la finca Cantora, ¡HOLA! pudo saber, en exclusiva, que Isabel Pantoja había respondido al segundo requerimiento notarial presentado por Francisco y Cayetano Rivera para recibir los enseres de su padre, algo que llevan reclamando más de 30 años. Lo hacía dentro de la 48 horas exigidas y de una manera ciertamente sorprendente, al menos para el letrado de los dos hermanos, Joaquín Moeckel Gil.

VER GALERÍA

"Se contradice fundamentalmente con lo que firmó el 24 de septiembre de 1987. En ese documento, en el que está su firma, dice claramente que en caso de divergencia este escrito primará sobre la escritura del cuaderno particional", avanzaba el abogado. Lo que sucede exactamente es que Isabel Pantoja, en el año 1987 firma, al igual que el resto de partes, varios documentos, entre ellos uno privado y una escritura de partición, tal y como publicaba la revista ¡HOLA! esta misma semana.

Tras el primer requierimiento notarial presentado por los hermanos Rivera el pasado 24 de noviembre y que se basaba en un documento privado del 27 de septiembre de 1987, la cantante respondió que no recordaba haberlo firmado, remitiéndose únicamente a la escritura de partición -rubricada tres días antes, el 24 de septiembre de ese año-. En este legajo no figuran dichos enseres, puesto que únicamente aparecen los bienes con valor económico, y no aquellos que tienen valor sentimental.

VER GALERÍA

Tal y como consta en un documento inédito de 1987 que HOLA.com muestra en primicia, el legajo que debe prevalecer ante una discrepancia como la que ocupa en estos momentos a Isabel Pantoja y a los hermanos Rivera es precisamente este y no aquel -la escritura de partición- al que se refiere la cantante. De hecho, en dicho papel se especifica claramente que los comparecientes dejan convenido "en todos los extremos en que el contenido de este documento referidos a la distribución de armas, alhajas, relojes, plumas, y bolígrafos, monedas, medallas e insignias, ropa y utensilios de torero, cabezas de toros, anexo a aperos, algún mobiliario, se oponga o establezca discrepancia con el contenido del cuaderno particional o de cualquiero otro documento firmado por los comparecientes en relación con el mismo, prevalecerá lo establecido en este, así como en los inventarios que a él se unen".

¿Está obligada Isabel Pantoja a entregar los bienes de Paquirri?

Por ello, días después, Francisco y Cayetano Rivera presentaban, a través de su letrado, un nuevo requerimiento notarial en el que una vez más reclamaban los bienes de su padre, Paquirri. Este jueves se producía la segunda réplica de la artista en la que no niega la existencia del documento que anteriormente no recordaba haber firmado ni tampoco que su firma aparezca en él, aunque sí alega que la fotocopia es "de escasa calidad" y por ello se remite, nuevamente, a la escritura de partición.

Loading the player...

PRIMICIA: La notaria acude a Cantora tras el segundo requerimiento de los hermanos Rivera a Isabel Pantoja

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.