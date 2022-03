Madonna y Ahlamalik Williams, inseparables

El romance entre Madonna y su nueva pareja, Ahlamalik Williams, saltó a la primera plana de centenares de medios internacionales hace tan solo unas semanas. La artista de 61 años y el joven bailarín de su tour 'Madame X' se llevan 35 años de diferencia, pues el solamente tiene 26. Sin embargo, de momento, la edad parece que para ellos es un simple número. La reina del Pop, que debido a unos fuertes dolores tuvo que cancelar el último concierto de su gira estadounidense y regresar de nuevo a Europa. Una noticia que ha puesto en alarma a sus millones de seguidores en todo el mundo, pues podría suponer el fin de la vida de la cantante sobre el escenario. Aunque las dolencias de Madonna aún no han trascendido, Ahlamalik no se ha separado ni un momento de ella.

Ambos han sido vistos este fin de semana en el aeropuerto JFK de Nueva York, donde también estaban presentes sus hijas, las pequeñas gemelas Stella y Esther, de 6 años. Horas más tarde, la familia de la cantante aterrizaba en Londres, donde también fue captada por los objetivos de los fotógrafos Lourdes María León, su hija mayor. Algo que demuestra que la familia de la cantante de La isla bonita ya está completamente al corriente de la relación que ésta mantiene con el bailarín y no dudan en compartir momentos juntos.

"Tengo que escuchar a mi cuerpo y aceptar que el dolor es una señal de alerta. Quiero que mis fans sepan que me sabe mal tener que cancelar mi último espectáculo. He pasado los dos últimos días con médicos, escáneres, ultrasonidos, rayos X. Me han dejado claro que si quiero continuar con la gira tengo que descansar el máximo posible para evitar provocar un daño irreversible en mi cuerpo", escribía recientemente la cantante en sus redes. "A medida que subía la escalera para cantar Batuka el sábado por la noche en Miami, lloraba del daño que me hacen las lesiones que tengo, indescriptible los últimos días", decía justificando los motivos por los que había tenido que cancelar su espectáculo.

Aunque se desconoce si Madonna estará lista y completamente recuperada para hacer frente a los próximos conciertos que tiene programados en Lisboa, Londres y París, se espera que pase los próximos días y reciba el nuevo año en la capital británica. Si su salud se lo permite, el equipo de 'Madame X' viajaría a la ciudad lusa a mediados de enero, hogar de la artista durante los últimos años antes de establecerse en Nueva York recientemente- para después regresar a Londres y finalmente terminar su gira a finales de febrero en París.

