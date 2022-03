Brad Pitt celebra su mejor cumpleaños: en casa y con sus tres hijos biológicos

Brad Pitt sopló las velas de su 56 cumpleaños. Fue un día muy especial, pero no por la celebración en sí, que fue tranquila y en su hogar, sino por la visita de sus tres hijos biológicos. Shiloh, de 13 años, y los mellizos Vivienne y Knox, de 11, acudieron a casa del actor para desearle un muy feliz cumpleaños y pasar un rato agradable junto a su padre. Según testigos presenciales, los niños visitaron a Pitt y luego, pasado el rato, un guardaespaldas les recogió y les llevo de vuelta a casa de Angelina Jolie.

Una fiesta privada que el actor disfrutó plenamente, aunque no estuvieran el restos de sus hijos, Maddox, Pax y Zahara. De acuerdo con las fuentes citadas en Us Weekly y Entertainment Tonight, Brad Pitt disfrutará también del día de Nochebuena solo con ellos tres. "Maddox, Pax y Zahara no tienen pensado estar con su padre en esta festividad pero siempre serán bienvenidos en casa de Pitt", recalca el citado medio, dando a entender que la decisión de permanecer ausentes es de los hijos y no del padre. De cualquier modo, pasará una noche muy feliz rodeado de sus tres hijos biológicos.

Según fuentes cercanas, serán días entañables en familia, a la par que sencillos. "Tienen sus propias tradiciones familiares, comen juntos y se intercambian regalos. Pasan el tiempo juntos y tocan música. Lo más importante para él es que estén todos juntos y disfruten siendo una familia. Está encantado de tenerlos en casa, es lo único que quiere". "Brad siempre quiere que sea especial para ellos y le encanta ver la emoción en sus ojos", continuó la fuente. "Intenta conseguirles regalos reflexivos y algo para que experimenten. Lo más importante es estar juntos y ser una familia. Está emocionado de verlos y que estén con él en casa. Eso es realmente lo único que quiere".

Este año la buena noticia es que por primera vez el actor recibirá a sus hijos sin la presencia de un terapeuta. Serán las primeras Navidades que pueda pasarlas con sus hijos sin la presencia de un tutor en su casa desde que Angelina pidiera el divorcio en septiembre de 2016. Pasará parte de las fiestas con sus hijos en Los Ángeles y a principios del mes de enero se le espera que retome su trabao y asista a diversas entregas de premios. El intérprete atraviesa un excelente momento profesional, nominado a un Globo de Oro y un SAG Award, que se entregarán el 5 y el 19 enero, respectivamente, por su interpretación en la película Érase una vez en...Hollywood de Quentin Tarantino.

