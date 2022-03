¿Con quién pasará Brad Pitt la Nochebuena?

Brad Pitt tiene seis hijos con su exmujer, Angelina Jolie, pero pasará la Nochebuena con solo tres de ellos. El protagonista de Érase una vez en...Hollywood disfrutará de la compañía de sus tres hijos biológicos, Shiloh, de 13 años, y los mellizos Knox y Vivienne, de 11, y lo hará sin la supervisión de un terapeuta, de acuerdo con las informaciones publicadas en US Weekly.

El actor, de 55 años, "espera que quieran pasar la noche, él está deseando pasar la Nochebuena con ellos", informó la fuente del medio. Serán las primeras Navidades que pueda pasarlas con sus hijos sin la presencia de un tutor en su casa desde que Angelina socilitara el divorcio en septiembre de 2016.

Según la citada fuente, no se espera que acudan Maddox, de 18 años, y Pax, de 16, ni tampoco de su hija Zahara, de 14 años. El mayor de sus hijos mantiene una relación distante con su padre desde el altercado que vivió con él durante un vuelo privado a Los Ángeles y que desembocó en la ruptura entre la pareja. Incluso fuentes aseguran que Angelina Jolie ha tratado de que Maddox arreglara sus diferencias con su padre, pero que el joven "no estaba muy receptivo". Para Brad "es una pérdida tremenda". La misma fuente admitió en US Weekly que está intentando reconciliarse con Pax ahora que Maddox está en la Universidad de Yonsei, en Coreal del Sur.

Zahara, por su parte, es probable que haya querido compartir la noche con su madre, ya que en 2018 la pasó con Brad y con sus hermanos Shiloh, Knox, Vivienne y la compañía de un supervisor. De cualquier modo, Brad Pitt pasará una noche muy feliz rodeado de sus tres hijos biológicos. Serán unas navidades diferentes y tal vez mejores a las que vivió en los dos últimos años que han trascurrido desde su separación. Han pasado tres años y el divorcio entre la pareja todavía no es un hecho.

Angelina Jolie manifestó recientemente su deseo de mudarse al extranjero, algo que no obstante no puede hacer, al menos por el momento. La razón -de peso- que impide a Angelina Jolie cambiar su lugar de residencia hasta dentro de unos años es precisamente Brad Pitt. El intérprete quiere tener a sus seis hijos, cerca, mejor dicho, en Los Ángeles, y por ello la actriz no puede satisfacer su espíritu viajero y aventurero y, por ahora, tendrá que permanecer dentro del estado de California. "Me encantaría vivir en el extranjero, y lo haré tan pronto como mis hijos cumplan los 18 años. En este momento tengo que permanecer donde su padre ha decidido residir", confesó la actriz en la revista Harper's Bazaar.

Su proceso de divorcio está siendo difícil para todos y así lo aseguró en la entrevista: "Mis hijos conocen mi verdadero yo y me han ayudado a encontrarlo de nuevo y a abrazarlo. Han pasado por mucho. Aprendo de su fuerza. Como padres, alentamos a nuestros hijos a abrazar todo lo que son y todo lo que saben que es correcto en sus corazones, y nos miran y quieren lo mismo para nosotros", ha comentado en referencia a su relación con Brad Pitt.

