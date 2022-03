Entrevistamos a Álvaro Morte, protagonista de 'La Casa de Papel': 'He llegado a hacerme 80 fotos en un día'

Es conocido en todo el mundo por su papel de El profesor de ‘La casa de papel’, serie que siguen más de 44 millones de espectadores en todo el mundo –es la tercera más vista de Netflix a nivel mundial de este 2019–. Sin embargo, Álvaro Morte compagina este trabajo con otros proyectos interpretativos. Uno de ellos es ‘El embarcadero’, papel por el que estuvo nominado a mejor actor en los últimos Premios MIM Series. El actor de Algeciras (Cádiz) no sólo disfruta del éxito en lo profesional, sino que también vive un excelente momento personal junto a su mujer, la estilista Blanca Clemente, con quien tiene dos hijos pequeños, los mellizos, Julieta y León, de 5 años.

Te encuentras en uno de los mejores momentos de tu carrera y eso se nota en la fama y en los reconocimientos ¿Cómo llevas eso de estar entre los premiados?

Procuro no pensar en las nominaciones ni en los premios. Te lo digo en serio. Me entusiasma que me nominen pero lo tomo desde la más absoluta calma y valorando absolutamente el trabajo del resto de mis compañeros. Para mí, lo ideal es que la noche se terminara antes de la entrega, sin un ganador y ni un perdedor.

Aun así, te gustará ganar.

De verdad que no. Te lo digo con el corazón en la mano. Con que me hayan nominado y además por mi personaje de ‘El embarcadero’ ya estoy súper contento. Es un personaje muy difícil, muy complicado, que me ha costado darle unos matices. Es más difícil de ver que El Profesor de ‘La casa de papel’. Mi personaje en ‘El embarcadero’, Óscar, está contado en ‘flashbacks’. Solo por el hecho ya de haberme nominado…No necesito el premio.

Tienes el reconocimiento de la crítica con esta serie y el del público con ‘La casa de papel’, cuya nueva temporada se está esperando con muchísimas ganas. ¿Qué nos pueden contar de los nuevos capítulos?

Yo no he visto nada. Cuando estás grabando, estás pendiente de tu trabajo y no del resultado, pero algunos compañeros han visto el resultado y dicen que es impresionante.

¿Cómo has vivido el boom de ‘La casa de papel’?

Yo intento vivirlo con la mayor tranquilidad y con absoluta sensatez.

¿Lo consigues?

Creo que sí. Sigo viviendo en mi casa.

¿No te ha cambiado en nada?

En ningún sentido, más allá de la falta intimidad que tengo ahora. Yo he perdido la intimidad pública.

¿No puedes ir al parque con tus hijos?

Hay cosas que ya no puedo hacer, que me da mucha pena. Por ejemplo, durante el rodaje de ‘The Head’ en Canarias, me invitaron a un festival de música y fui con mi familia. Quise ir por el hecho de poder seguir haciendo cosas normales, pero constaté que no puedo seguir haciendo cosas. La gente no paraba de entrar a pedir fotos. Una foto, otra y otra. Ojo, hablo de la gente con todo el respeto del mundo porque, en su mayoría, en un noventa y ocho por ciento, se acerca con muchísimo cariño, admiración y cuidado. Pero hay veces que yo me hago ochenta fotos en un día. Entonces, cuando estás así todos los días de tu vida, intentas mantenerte calmado. Y en aquel festival, hubo un momento en el que ya decidí que no me voy a hacer ninguna foto si estoy con mis hijos y con mi familia. Ya he aprendido a decir no. Ya no es que no salgan en la foto, es que no quiero hacerles partícipes de todo ese circo de fama y fotos.

Tu pareja decía que pensaba que no ibas a dar el petardazo porque ya tenías una edad. Fíjate ahora…

Esa declaración fue sacada de contexto. Eso lo dije con un vino y unas risas, fue una coña. Al sacarlo de contexto parece que mi pareja no creyera en mí. Nada más lejos de la realidad. Tengo la suerte de que mi pareja me apoya en todo lo que hago.

¿Cómo se presentan las Navidades? ¿Te gustan?

Me encanta estar con la familia, todos unidos y regalándonos cosas.

¿Qué le pides al 2020? ¿Puedes pedir llegar más alto?

¡Por supuesto! ¡Por favor! Creo que todo está por llegar. Es la relación que tengo con la perfección. Yo soy muy consciente de que la perfección no existe, pero intento conseguirla todo lo que puedo. Con respecto al 2020, no me atrevo a pedirle nada. La vida me está dando cosas muy bonitas, muy maravillosas. Arranco el año con muchos proyectos sobre la mesa, que me entusiasman. Estoy muy contento. Yo pedir no pido nada.

¿Qué proyectos tienes?

El 17 de enero se estrena la nueva temporada de ‘El embarcadero’ y luego, la nueva de ‘La casa de papel’. Estamos pendientes de saber fecha de ‘The Head’, que es una producción para HBO Asia y Hulu Japón, además de para Escandinavia y otros países. Tiene un castings internacional y está rodada en inglés. Actualmente, también estoy rodando ‘La rueda del tiempo’ para Amazon.

Con tanto trabajo, ¿tienes tiempo para dormir?

La verdad es que poco –se ríe–.

