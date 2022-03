Álvaro Morte, 'el profesor' de 'La Casa de Papel', ficha para una superproducción de Amazon

Álvaro Morte está imparable. El actor que saltara a la fama por su papel de 'el profesor' en La Casa de Papel, producción española de Netflix que ha cosechado grandes éxitos, también a nivel internacional, acaba de anunciar su nuevo proyecto. Sirviéndose de sus perfiles sociales, ha compartido una noticia que, según sus propias palabras, tenía muchas ganas de contar. El de Algeciras ficha por Amazon Prime Video y se une al reparto de The Wheel of Time on Prime (La rueda del tiempo), una ambiciosa producción estadounidense que recoge la trama de la saga de libros de Robert Jordan, pseudónimo del autor estadounidense James Oliver Rigney Jr.

VER GALERÍA

Escrita y producida por Rafe Judkins, se trata de una historia fantástica que retrata el peligroso viaje de Moiraine junto a un grupo de jóvenes, que tendrán que enfrentarse a un mundo arruinado y completamente desorganizado, e intentarán conseguir la reencarnación del Dragón Renacido, con unos poderes increíbles. Rosamund Pik, que interpreta el papel de Moiraine, encabeza un elenco en el que suenan otros nombres como Hammad Animashaun, Alexandre Willaume o Johann Myers, tal y como recoge Deadline. El actor español, por su parte, se meterá en la piel de Logain Ablar, un poderoso noble que llega a asegurar ser el Dragón Renacido, algo que no tardará en descubrirse que es mentira.

Madeleine Madden, Marcus Rutherford, Barney Harris, Zoë Robins, Josha Stradowski y Daniel Henney ya habían sido confirmados por la ficción y no se descartan nuevas sorpresas. No en vano, la saga literaria, que en un primer momento solo iba a tener seis libros, está compuesta de 14 títulos y dos libros paralelos, por lo que de obtener el éxito que esperan los promotores de La rueda del tiempo, es posible que el proyecto se alargue más allá de esta primera y esperada entrega, de la que aún no se sabe fecha aproximada de emosión.

VER GALERÍA

Es una importante aventura para el artista, aunque no es la única que tiene entre manos. A su ya participación en El embarcadero –que estrena temporada final el próximo 17 de enero-, se une también el rodaje de The Head, serie que prepara HBO Asia. Sin olvidar La Casa de Papel, con dos temporadas más confirmadas, por el momento, y el anuncio del lanzamiento de la siguiente entrega en 2020.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.