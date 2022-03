Un gran villano, traiciones y disfraces, así ha llegado Mila Ximénez a la final de 'GH VIP'

Mila Ximénez partía como una de las grandes protagonistas de Gran Hermano VIP 7. La colaboradora de Sálvame era, junto a Antonio David Flores, la concursante con mayor nombre medíatico. Ella misma aseguraba estar poco convencida de su participación, que se debió en parte gracias al impulso de su amigo Jorge Javier Vázquez. Aunque en varias ocasiones ha amenazado seriamente con marcharse de la casa de Guadalix de la Sierra, la colaboradora ha aguantado los tres meses de convivencia y es una seria aspirante a convertirse en ganadora del concurso. Alba Carrillo y Adara Molinero son sus rivales para esta gran final, pero, ¿qué ha tenido que hacer Mila para ser finalista? Recorrer un camino repleto de traiciones, de enfrentamientos con su mayor enemigo y, también, muchos disfraces.

Hugo Castejón, el villano al que no puede ni ver

Desde su primera toma de contacto, a pesar de ser los dos concursantes veteranos en comparación a otros, Hugo Castejón y Mila Ximénez solo se han dedicado malas palabras. Recién entrado en la casa, el cantante aseguró que se había formado un grupo que se dedicaba a seguir los mandamientos de su "abeja reina". Ximénez no tuvo ningún tipo de paciencia en estos enfrentamientos, soltando algunos duros insultos contra su archienemigo dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Una de las imágenes más icónicas que ha dejado Gran Hermano VIP fue la de Mila Ximénez vomitando en el jardín debido a que el ex de Marta Sánchez era salvado por el público. Anabel Pantoja, amiga y compañera, era expulsada la primera semana, provocando un primer intento de abandono: "No aguanto esto, yo no puedo seguir así".

Para su fortuna, Castejón fue expulsado en el siguiente turno... Pero no sería por mucho. Un mes después, la repesca sentenciaba que el cantante debía de volver a la casa más mediática de la televisión. Ahí, ambos tuvieron una ligera tregua que duró menos de una noche. Con insultos por todos lados, Mila llegó incluso a asegurar que iba a tomar medidas legales contra él: "Intentaré no verle nunca y probablemente le ponga una demanda por acoso y maltrato psicológico aunque no llegue a ningún sitio". Finalmente, en una dura nominación con Antonio David Flores, Castejón era expulsado del programa. Algo más que celebrado por Mila Ximénez, que incluso lloró al conocerlo. Tuvo que verle una vez más en una gala de asuntos pendientes, pero se negó a intercambiar palabras con él, llamándolo simplemente "el repescado".

La traición que marcó a Mila Ximénez

Hugo Castejón llevaba tan solo unos días expulsado de Gran Hermano VIP. Durante su ausencia, un nuevo enemigo saltó contra Mila Ximénez: Kiko Jiménez. El ex de Gloria Camila consiguió junto al Cejas la inmunidad en una prueba semanal. Al ser líderes, podían incluir en la nominación a quien quisieran. "Vamos a liarla", sentenció el novio de Sofía Suescun. Mila se enteró de esta nominación después de varios días de buen ambiente, incluso de una gran amistad con el Cejas. Al enterarse, la mayor traición que ha dejado el concurso saltó por los aires.

Desde ese momento, Kiko Jiménez se convirtió en el enemigo número uno de Mila. Fue la propia colaboradora la que hizo saltar la liebre de la polémica amistad del de Jaén con Estela Grande, mujer de Diego Matamoros. Los ánimos nunca se calmaron entre ellos dos. Eso sí, Mila terminó por hacer las paces con Diego, el Cejas, al que acabó por considerar uno de sus mejores amigos de la casa. No tuvo la misma consideración la audiencia, que no perdonó la traición y acabó por expulsar a ambos concursantes a la primera nominación que sufrieron.

Humor y grandes amistades

No solo polémicas, traiciones y enfrentamientos han convertido a Mila Ximénez en digna finalista del concurso. La colaboradora de Sálvame se ha convertido en una de las concursantes que más risas ha generado, aunque a veces sin darse cuenta. Jorge Javier Vázquez, su querido amigo, la retó a disfracarse en muchas ocasiones de "abeja reina", apelativo con el que se refería a ella Hugo Castejón.

Mila Ximénez también puede llevarse a casa una amistad renovada con Antonio David Flores, ya que apenas unos roces no empañan la buena convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra entre ambos. Tambien, su buena relación con Adara Molinero. Aunque durante las primeras semanas especialmente hayan sido rivales, Mila, incluso a través de sus blogs, ha mantenido que la joven es "noble", llegando a asegurar que es la "digna vencedora de Gran Hermano VIP 7".

Por si fuera poco emotivo su concurso, la pasada semana Mila recibió la visita de Alba, su única hija. La joven, que vive en los Países Bajos, dejó claro a su madre lo orgulloso que estaban de ella. La colaboradora de televisión pudo ver, además, imágenes de sus nietos. Para los pequeños, su abuela es toda una superheroína por el gran desempeño que ha realizado. ¿Serán suficientes motivos para convencer a la audiencia?

