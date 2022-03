Mila Ximénez recibe emocionada la visita de su hija Alba

Después de 93 días de concurso, Alba Santana ha visitado por fin a su madre Mila Ximénez. La hija de la periodista y el extenista Manolo Santana ha subido a la casa de Guadalix de la Sierra para apoyar a su madre. Falta una semana para que la producción del programa anuncie el nombre de la finalista vencedora y en la gala previa a la gran final, que estará presentada por Jorge Javier Vázquez, los familiares de estas han subido a dar un último empujón de ánimo. A pesar de residir en Holanda y de las pocas apariciones y declaraciones públicas que suele realizar, Alba no se ha perdido el concurso de su madre y no ha querido dejar escapar esta oportunidad de apoyarla.

"Cuando entró entendía que en este concurso podría haber una audiencia que igual no la iba a entender o que el encierro y la claustrofobia iban a poder con ella. En ese sentido me ha sorprendido muchísimo hasta dónde ha llegado. No sé cómo lo verá el espectador, pero para mí como hija ha sido una lección enorme y me ha enseñado muchísimas cosas de ella que ni yo sabía. De la capacidad que tiene de superación. Cuando la vea le voy a dar un abrazo y la enhorabuena", comenzaba diciendo orgullosa del concurso de su madre.

"La conozco muy bien y sé todos los retos que ha tenido que superar. Cada uno habrá pasado lo suyo, pero yo como hija sé que ella ha tenido que pasar cosas que para ella eran un mundo. Ha tenido bajones y mejorías y ahora la veo muchísimo mejor. Se va a llevar muchísimo de este concurso. Las niñas de la casa han sabido leer algo que a ella le cuesta mucho leer y es quererse más a ella misma y no ser tan dura. Todos los días veo que le dicen lo guapa que está y es una tontería pero sé que para ella sentirse tan querida es muy importante. Se puede ir muy contenta de aquí; para ella el sentimiento es lo más importante".

La periodista se emocionó muchísimo al ver a su hija, quien volvió a manifestar lo orgullosa que estaba de ella y de su concurso. "Llevas mucho tiempo y no te he hecho caso. Te he echado muchísimo de menos. Victoria está aquí, quería venir conmigo. Te ven muchísimo. Ellos piensan que estás haciendo pruebas divertidísimas y pasándotelo genial". Al enterarse de que una de sus nietos estaba en Madrid, la periodista manifestó su deseo de salir para poder reencontrarse con ella, aunque Alba le dio ánimos para que aguantase una semana más. Además, Mila pudo escuchar un mensaje de los pequeños Alexander y Victoria y ver imágenes que su madre había grabado especialmente para la abuela.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.