PRIMICIA: Todos los detalles del encuentro del Papa Francisco y Tamara Falcó en el Vaticano

De MasterChef Celebrity al Vaticano. El fenómeno Tamara Falcó ha cruzado fronteras y ha llegado hasta la mismísima Residencia de Santa Marta, hogar del Papa. Este viernes, la hija de Isabel Preysler ha oficiado de presentadora de excepción de un acto presidido por Francisco. Su Santidad ha sido el anfitrión de un acto de la Fundación Scholas, en el que ha presentado los proyectos e iniciativas que realizará esta organización en 2020.

Al encuentro ha asistido un grupo de personalidades de la política, las artes, los deportes y los negocios, incluidas las primeras damas de Argentina, Brasil, Colombia, Belice y Paraguay. También han estado presentes jóvenes participantes en los programas educativos que la Fundación Scholas desarrolla en todo el mundo, especialmente en Colombia, Haití, Israel, México, Mozambique y Japón. Según ha podido saber ¡HOLA!, los organizadores del encuentro quisieron que Tamara fuera la maestra de ceremonias por su gran popularidad y carisma y porque "conecta muy bien con la juventud". Además, ella misma es una joven católica apostólica romana que aprovecha su popularidad para promover los valores de la Iglesia.

Tamara Falcó se hace con el título de 'MasterChef Celebrity 4'

Tamara Falcó es la 'chica de moda' gracias a su genial participación en 'MasterChef Celebrity'

El emotivo encuentro entre el Papa y la ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity tuvo lugar en el Palacio de San Calixto, un pequeño palacio en Roma y una de las propiedades extraterritoriales de la Santa Sede. Allí, Francisco inauguró la tarde de este viernes una nueva sede de Scholas Occurentes, la red de escuelas patrocinada por la Iglesia Católica para tender puentes y estrechar lazos entre cientos de miles de jóvenes estudiantes de todas partes del mundo.

VER GALERÍA

Tras el acto, Tamara tuvo ocasión de intercambiar algunas palabras con Francisco y también con las primeras damas iberoamericanas invitadas al evento y pertenecientes a la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes ALMA: Fabiola Yáñez, en su primer acto oficial como primera dama de Argentina; Michelle Bolsonaro, de Brasil; María Juliana Ruiz, de Colombia; Kim Simplis Barrow, de Belice; y Silvana López Moreira Bó de Abdo, de Paraguay.

Ha sido un día inolvidable para Tamara, pero también para el Papa Francisco, que este viernes también celebraba su cincuenta aniversario con el sacerdocio. Un 13 de diciembre, pero de 1969, Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote. Ocurrió solo cuatro días antes de cumplir 33 años. Hoy, con 82 años, es el número 266 y actual Papa de la Iglesia Católica y quiso festejar sus "bodas de oro" rodeado de jóvenes de Scholas, las primeras damas latinoamericanas y, por supuesto, Tamara.

VER GALERÍA

El encuentro con Francisco es el broche de oro de un gran año para Tamara Falcó, que tras su paso por MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los españoles. "Fíjate que creo que Dios me ha puesto ahí para enseñarme a cocinar", explicó la propia concursante en una reciente entrevista al diario El País, en la que también confesó que se fiaba mucho de la Virgen en las pruebas del concurso y que rezaba "un montón" mientras cocinaba ante las cámaras de televisión. Y en esa entrevista, también reveló: "Me gustaría ser tan buena como la Virgen, aunque no es el caso. La Virgen María es mi ideal de mujer buena que pone las necesidades de Dios y su hijo por encima de las suyas". Sin duda, sus palabras no tardaron en llegar a oídos del Papa.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.