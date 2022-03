El reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt podría ser inminente

El reencuentro más esperado de Hollywood podría estar mucho más cerca de lo que se pensaba. Jennifer Aniston está nominada en los Globos de Oro como Mejor Actriz por la serie The Morning Show y su exmarido, Brad Pitt, también está nominado a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Once Upon a Time in Hollywood. Por lo tanto, pasarán por la misma alfombra roja, donde tendrán que posar ante la atenta mirada de los allí presentes. El próximo 5 de enero todas las dudas pueden verse resueltas, aunque cabe destacar que ambos actores mantienen buena relación. Hace tres años, cuando falleció la madre de Jennifer Aniston, ambos retomaron el contacto tras su sonado divorcio. Y al protagonista de Seven se le pudo ver el pasado febrero en el 50 cumpleaños de la actriz.

En este momento, tanto el protagonista de Troya como la intérprete de la mítica serie de Friends están solteros. La actriz terminó su matrimonio con Justin Theroux en febrero de 2018. Aunque decidieran tomar caminos separados, siguen manteniendo una buena amistad, tal y cómo afirmó el intérprete de Lady And the Trump, ya que la separación fue "lo más amable posible". Algo que ha quedado reflejado tras abrirse camino Jennifer Aniston en las redes sociales.

Cuando la actriz estrenó su perfil de Instagram, no dudó en seguir al que fue su marido, además fue una de las primeras personas con las que se conectó. Justin Theroux explicó en Entertainment Tonight lo que ocurrió cuando Jennifer Aniston se creó su cuenta. "La verdad es que ella me envió un mensaje de texto, en el que ponía 'No me has seguido'", explicaba, antes de contestar que "sí lo había hecho". Una conversación desvelada por el actor que muestra su buena sintonía a pesar del divorcio.

Por su parte, Brad Pit no puede decir lo mismo respecto a su expareja. Tras nueve años junto a Angelina Jolie (dos de casados), en 2016 pusieron fin a su relación. "Tuve que aceptar mi culpa", ha expresado el actor en una entrevista para la radio NPR. En otra entrevista, esta vez al The New York Times, Brad Pitt confesó que estuvo yendo durante un año y medio a alcohólicos anónimos, ya que fue este problema uno de los motivos de su separación con la actriz. "Creo que se convirtió en un lugar seguro donde no se juzgaba a nadie", relató el actor sobre estas sesiones.

Brad Pitt y Angelina Jolie no se pusieron fáciles las cosas, pues ambos actores querían la custodia de los hijos que tienen en común, tres biológicos y tres adoptados. Cada vez había más dificultades para llevar una separación lo más sana posible hasta que un juez en 2018 exigió a la actriz que debía permitir que sus hijos estableciera "una relación sana y fuerte con su padre". Meses después, Angeline Jolie volvía a demandar al actor para que pagara el 50% de los gastos de los niños que tienen en común, así como una compensación retroactiva. A lo que el actor respondió que ya había pagado cerca de 1,1 millón de dólares por los gastos de los ellos y de Angelina. A pesar de que ya han pasado 3 años desde la separación, por el momento no han logrado firmar el acuerdo definitivo de divorcio.

