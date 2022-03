Alejandra Rubio habla por primera vez de su hermano Sergio

Su familia es una de las más conocidas de la historia de la televisión actual, y por ello su nombre es conocido por la mayoría de los espectadores. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y, por consiguiente, nieta de María Teresa Campos, ha hablado sobre otro miembro de su familia que sí es desconocido para el público: se trata de su hermano Sergio, trece años mayor que ella, fruto de la relación que Alejandro Rubio tuvo antes de comenzar su relación con la madre de Alejandra.

VER GALERÍA

A través de un vídeo que ha compartido con sus seguidores, la joven ha recordado diferentes etapas de su infancia, un periodo de su vida que asegura que fue muy feliz al lado de sus padres. Mostrando una fotografía en la que aparece junto a su hermano, la nieta de María Teresa Campos ha confirmado que recuerda poco sobre la convivencia juntos. "Cuando he sido mayor ya no he convivido con él porque él ha hecho su vida", declaraba.

Aun así, Alejandra se ha deshecho en halagos hacia Sergio: "Para que veáis lo guapo que es", afirmaba orgullosa. Mientras compartía ante la cámara otra de las imágenes más entrañables de su vida, no dudaba en asegurar que tienen "una relación fantástica (…) le adoro porque es mi hermano". Al contrario que su hermana, el también hijo de Alejandro Rubio ha preferido mantener su vida en el anonimato.

VER GALERÍA

Pero sus declaraciones no terminaban aquí. La hija de Terelu Campos también se ha acordado de otros miembros de su familia en el último vídeo de su canal de Mtmad. Además de rememorar algunos momentos vividos con sus primos, ha hecho una mención especial a su bisabuela, con quien viajaba a Sevilla durante la Feria de Abril, ambas vestidas de gitanas, ha explicado la joven.

"Mi infancia ha sido súper guay, mientras tuviera buenas notas tenía unos Reyes Magos muy abundantes… Era la época en la que mi madre y mi abuela tenían mogollón de trabajo, les iba fenomenal", confesaba Alejandra. Unos recuerdos que chocan con otros en los que, siendo aún pequeña, no entendía demasiado bien por qué la vida de su familia generaba tanta expectación. "Me escondía detrás de mi madre, me tapaba la cara, yo decía, ¿esta gente por qué nos tiene que molestar?".

Para concluir, Alejandra ha enviado un mensaje a sus padres en el que les ha agradecido lo feliz que le hicieron durante su infancia. "Amo a mi familia y a mis padres y los quiero mucho", confesaba. Unas declaraciones de las que, sin duda, tanto Terelu como su expareja, Alejandro, estarán muy orgullosos de escuchar.

