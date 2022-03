Miranda Rijnsburger, una madre orgullosa de sus hijas durante el Baile de Debutantes

Loading the player...

Miranda Rijnsburger no podía perderse el gran momento de Victoria y Cristina Iglesias durante el Baile de Debutantes. La mujer de Julio Iglesias observó con orgullo cómo sus hijas eran presentadas por su primo, Niccolo, y cómo bailaban junto a sus acompañantes, Iván y Nicolás de Poligny. Miranda se mostró muy cariñosa con ellas porque sabía todo lo que habían esperado este evento tan especial. Las dos jóvenes se prepararon junto con sus compañeras durante horas, probándose las joyas, peinándose y maquillándose. Pero su madre no fue la única orgullosa: la princesa Camilla Crociani, casada con el Duque de Castro, tampoco se perdió detalle de la celebración. Inmortalizó con su móvil los movimientos de su hija, María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, que fue otra de las protagonistas de la noche. Dale al play y no te lo pierdas.

